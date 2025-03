Amazon sta lavorando al suo nuovo modello AI di “ragionamento”

Amazon starebbe sviluppando un nuovo modello di intelligenza artificiale (AI) con capacità di ragionamento avanzate. Secondo un report di Business Insider, questo modello di "ragionamento" AI dovrebbe essere rilasciato a giugno con il marchio "Nova". In particolare, il marchio Nova non è del tutto nuovo. L'azienda ha introdotto la famiglia Nova di modelli di AI generativa lo scorso anno. E mentre Alexa ha recentemente ricevuto l'intelligenza artificiale, Amazon sta ora intensificando i suoi sforzi di intelligenza artificiale per competere direttamente con Meta AI, ChatGPT e Gemini nella corsa all'intelligenza artificiale.

Il report suggerisce che il modello di intelligenza artificiale di Amazon sarà in grado di comprendere, analizzare e generare risposte in modo più intelligente. Il suo funzionamento sarà molto simile ad altri modelli di intelligenza artificiale concorrenti. Potrebbe ad esempio potenzialmente aiutare a migliorare la risoluzione dei problemi, il processo decisionale e la comprensione contestuale. Per chi non lo sapesse, il ragionamento nell'AI si riferisce alla capacità dei modelli di analizzare i problemi in modo sistematico, scomporli in passaggi logici e valutare più possibilità prima di concludere. Ad oggi esistono già diversi modelli di ragionamento AI sul mercato, tra cui o3-mini di OpenAI, DeepSeek R1 e Gemini 2.0 Flash Thinking di Google. Il nuovo modello Nova di Amazon sembra essere leggermente diverso dagli altri, poiché potrebbe essere dotato di un approccio di "ragionamento ibrido" progettato per offrire risposte rapide e un pensiero complesso ed esteso

Amazon: Nova dovrebbe essere più conveniente dei competitor

Quella di Amazon sembra essere una nuova strategia per migliorare i suoi modelli AI interni, mantenendo al contempo un'offerta di modelli diversificata attraverso la sua piattaforma Bedrock. È interessante notare che il modello di intelligenza artificiale di ragionamento "ibrido" di Amazon sembra simile a Claude 3.7 Sonnet, recentemente rilasciato da Anthropic. Quest’ultimo è progettato per essere sia veloce che completo, adattando le sue risposte in base alle esigenze dell'utente. In particolare, Amazon è un investitore di spicco in Anthropic, con un investimento totale di 8 miliardi di dollari fino ad oggi.

Parlando degli aspetti unici del prossimo modello di Amazon, l'azienda vuole che il suo modello di ragionamento Nova sia più conveniente rispetto ai modelli AI concorrenti. Tuttavia, la startup cinese di AI, DeepSeek, è già nota per offrire modelli AI molto economici. Infatti, il modello DeepSeek-V2 8B ha un costo di 0,0008 dollari per 1.000 token. Questo prezzo è molto più economico di GPT-4 di OpenAI, che costa 0,01 - 0,03 dollari per 1.000 token. Inoltre, Amazon sta sviluppando il suo modello di ragionamento AI per classificarsi tra i primi cinque performer nei benchmark che valutano la codifica, la chiamata di funzioni e il ragionamento matematico. Nel dettaglio, questi benchmark includono SWE (Software Engineer benchmark), Berkeley Function Calling Leaderboard e AIME (AI Math Evaluations).

Considerando le ultime tendenze, anche Amazon non vuole restare indietro nella corsa all'intelligenza artificiale. L'azienda ha già annunciato i suoi piani di investire circa 100 miliardi di dollari in iniziative di intelligenza artificiale e cloud computing nel 2025. Attualmente, l’azienda non ha rilasciato molti dettagli in merito a Nova. Considerando il lancio ormai prossimo (almeno secondo i piani), per saperne di più bisognerà attendere ancora qualche settimana.