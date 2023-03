Amazon Smart Plug: la presa intelligente in sconto del 40%

Le Offerte di Primavera proseguono. Iniziamo la giornata di oggi col segnalarti il 40% di sconto sull'Amazon Smart Plug, la presa intelligente del colosso statunitense che consente di rendere smart ogni casa grazie all'integrazione con un dispositivo a scelta tra Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus o l'applicazione Alexa per smartphone. Oggi la puoi acquistare a 14,99 euro anziché 24,99 euro e se sei abbonato a Prime benefici anche della spedizione gratuita.

Amazon Smart Plug in sconto del 40% su Amazon

Con Amazon Smart Plug controlli da remoto le luci, i televisori e qualsiasi altro elettrodomestico collegato a una presa di corrente direttamente tramite l'app di Alexa e i comandi vocali. Immagina di essere a letto la mattina e di accendere la macchina del caffè quando sei ancora sotto le lenzuola semplicemente chiedendolo ad Alexa. Uno dei vantaggi di Amazon Smart Plug, oltre che per la semplicità nel configurarla, è di funzionare senza aver bisogno di alcun hub per la casa intelligente. Ti basta soltanto scaricare gratuitamente sul tuo telefono l'app Alexa e il gioco è fatto. Ricorda che la presa intelligente Amazon per funzionare va prima collegata alla rete Wi-Fi di casa e che offre il supporto esclusivamente all'assistente vocale Alexa.

Se ti piacerebbe rendere la tua casa più intelligente, controllare l'accensione o lo spegnimento delle luci in maniera smart, così come l'utilizzo di altri elettrodomestici come la macchina del caffè e il televisore, la presa intelligente di Amazon è l'acquisto ideale per rapporto qualità-prezzo. Cogli al volo l'offerta per risparmiare 10 euro subito e riceverla a casa tua già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.