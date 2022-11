Amazon Smart Plug: la casa diventa intelligente con pochi euro

Dopo essere stata vendutissima al Black Friday, Amazon Smart Plug torna al nuovo minimo storico oggi in occasione del Cyber Monday, l'ultimo giorno della settimana del BF. Ancora per poche ore la presa intelligente di Amazon è tua a soli 12,99€ invece di 24,99€, grazie al mega sconto del 48%. Di fatto, la compri a metà prezzo. Di fatto, rendi smart la tua casa con una spesa inferiore a una mensilità di Netflix. Il che di suo sarebbe un sogno, se non fossimo giunti al gran finale della settimana del Black Friday. Approfittane subito, corri a mettere in carrello ora Amazon Smart Plug a metà prezzo.

Amazon Smart Plug, la presa intelligente

Immagina di entrare a casa alla sera, d'inverno. Qual è la prima cosa che fai? Accendi la luce, chiaro. E quante volte ti capita di non trovare subito l'interruttore? Esatto. E se hai un cane o un gatto, o più di uno (perché mai mettere limiti alla provvidenza), la situazione diventa ancora più complicata, perché il cane o il gatto, o entrambi, una volta sue usciranno dalla porta. Ecco, la presa intelligente Amazon Smart Plug ti può aiutare, o meglio risolve il problema una volta per tutte. Perché ti consente di accendere le luci o tramite comando vocale o da remoto via app.

Oltre ad essere una presa davvero smart, è anche molto facile da configurare. La attacchi alla presa di corrente, apri l'app Alexa sullo smartphone e la attivi con un semplice comando vocale. Dai il benvenuto al futuro della casa, solo per oggi a metà prezzo.

Amazon Smart Plug è un dispositivo ideale per chi vuole rendere la sua casa più intelligente con una spesa irrisoria. Ancora per poco può essere tua a soli 12,99€ anziché 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.