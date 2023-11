Amazon shock: risparmia 230€ sul Samsung Galaxy S23

La linea di telefoni Samsung è suddivisa in diverse serie, tra cui la serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A e Galaxy Z, ciascuna rivolta a un pubblico specifico con esigenze e budget diversi. Oggi il Samsung Galaxy S23 è in sconto su Amazon del 23% per un prezzo finale di 749€.

230€ di sconto sul Samsung Galaxy S23: super promo di Amazon

Il Samsung Galaxy S23 è un dispositivo pronto a stupire con la sua tecnologia avanzata. Dotato di connettività 5G, ti offre prestazioni rapide e affidabili. Con un ampio spazio di archiviazione di 128 GB, avrai abbastanza spazio per le tue app, foto e video.

Il telefono opera su Android 13.0, garantendo un'esperienza utente intuitiva e aggiornata. La sua memoria RAM da 8 GB e lo schermo da 6,1 pollici offrono un'esperienza fluida e visivamente coinvolgente.

La fotocamera principale da 50 MP con la potente IA migliorata di Nightography cattura scatti notturni epici, garantendo dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. Il processore Snapdragon 8 Gen 21 lavora in tandem con la fotocamera, offrendo prestazioni elevate e una rapida elaborazione delle immagini. L'ottimizzazione dei dettagli contribuisce a garantire foto ad alta risoluzione e nitide.

La durata della batteria estesa è supportata dal processore rivoluzionario, offrendo una migliore esperienza di streaming di giochi e video durante le tue giornate più intense. La confezione include anche un caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica super-rapida, assicurandoti di restare sempre connesso senza tempi di inattività.

Il Samsung Galaxy S23 è in sconto su Amazon del 23% per un costo finale d'acquisto di 749€. Approfittane subito!

