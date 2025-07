Amazon punta sull’AI indossabile: acquisita Bee, la startup del braccialetto intelligente

Nel panorama in rapida evoluzione della intelligenza artificiale indossabile, una nuova operazione segna un punto di svolta: Amazon ha annunciato l’acquisizione di Bee, una startup emergente nel settore della wearable AI.

La notizia, diffusa tramite LinkedIn e confermata dalla co-fondatrice Maria de Lourdes Zollo, apre scenari inediti per il futuro della intelligenza ambientale, puntando su una tecnologia che promette di trasformare la quotidianità delle persone, non solo come strumento, ma come vero e proprio assistente personale. L’acquisizione, pur non essendo ancora formalmente finalizzata, rappresenta un’espansione strategica per Amazon.

Bee e il suo braccialetto intelligente

Bee si è distinta grazie al suo braccialetto intelligente dal design minimale, proposto a un prezzo competitivo di 49,99 dollari e abbinato a un abbonamento mensile di 19 dollari. Oltre al dispositivo fisico, la startup ha sviluppato un’applicazione compatibile con Apple Watch, ampliando la platea di utenti potenziali.

Il vero punto di forza, però, risiede nella capacità del braccialetto di catturare in modo continuo l’audio ambientale — una funzione che l’utente può comunque disattivare — per generare promemoria, liste e suggerimenti personalizzati, portando la wearable AI a un livello di integrazione senza precedenti.

Il concetto di cloud phone applicato ai wearable

Al centro dell’innovazione di Bee si trova il concetto di cloud phone: un assistente personale digitale che si fonde con le notifiche e gli account dell’utente, offrendo suggerimenti contestuali in tempo reale.

Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai tentativi meno fortunati di concorrenti come Rabbit e Humane AI, i cui dispositivi hanno incontrato difficoltà nel conquistare il mercato, complice anche una politica dei prezzi meno accessibile.

Il successo di Bee dimostra come la combinazione di accessibilità economica e funzionalità avanzate possa rappresentare la chiave per l’adozione su larga scala della intelligenza artificiale indossabile.

Amazon amplia la propria linea

L’operazione segna anche un cambio di rotta per Amazon, che amplia il proprio focus oltre gli assistenti vocali domestici della gamma Echo. L’obiettivo è ora quello di posizionarsi come protagonista nella prossima generazione di dispositivi intelligenti, in competizione diretta con giganti come OpenAI, Meta e Apple.