Amazon Prime Day: 50% di sconto su ASUS Chromebook con CPU Intel

Se desideri un Chromebook economico con un design elegante e una varietà di porte, l'Asus Chromebook C423NA è una delle scelte migliori. Il Prime Day di Amazon sta terminando, quindi bisogna approfittare subito dello sconto e acquistarlo a 189,00€ invece di 379 euro.

L'Asus Chromebook è tra i più piccoli, leggeri e meno costosi sul mercato, con uno schermo da 14 pollici FHD Anti Glare: un display in grado di regalare soddisfazioni nonostante il prezzo contenuto. Inoltre, grazie alle dimensioni può essere portato facilmente in una borsa in qualsiasi situazione.

Il pc possiede un buon assortimento di porte: possiede 1 presa USB-C e una USB 3.0 di tipo A per chiavi di archiviazione flash e stampanti plug-in. È molto meno restrittivo delle due porte USB-C del Pixelbook Go. C'è anche un jack per le cuffie. Per la connettività invece, troviamo un adattatore Wi-Fi 802.11ac con Bluetooth 4.0 ma nessun modulo LTE 4G. Il laptop ha un Trusted Platform Module (TPM) che può facilitare le connessioni online con i server della scuola. Il sistema operativo utilizzato è Chrome OS.

Alla piena luminosità, il display del C423NA arriva a 205 nits. E quando abbiamo misurato la capacità di riproduzione del colore. La webcam e il microfono con risoluzione 1280 x 720 del sistema sono adeguati per le chiamate Zoom.

I suoi tasti sono reattivi e il touchpad da 4,9 pollici del sistema risponde benissimo ai comandi. Gli altoparlanti del C423NA sono dotati di altoparlanti montati sul fondo, ottimo per ascoltare le persone che parlano, come una lezione registrata ma anche per la musica o i film.

Sotto la scocca ha un processore Intel Celeron N4120, 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC espandibile tramite cloud o tramite scheda micro SD che può aggiungere fino a 512 GB di spazio.

Grazie al Prime Day di Amazon puoi trovarlo in offerta al 50%, ma bisogna essere cliente Prime per accedere alla promo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.