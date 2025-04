Amazon Prime Day 2025: i venditori aumenteranno i prezzi a causa dei dazi o salteranno l'evento

Il Prime Day 2025 si prospetta come uno degli eventi più attesi nel panorama dell'e-commerce globale. Amazon, leader indiscusso nel settore, si prepara a sfruttare al massimo l’occasione, ma deve fare i conti con una serie di sfide legate ai cambiamenti economici e geopolitici in corso. Uno dei principali ostacoli riguarda i nuovi dazi USA-Cina, che stanno influenzando le dinamiche commerciali tra i due giganti economici.

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha introdotto una serie di tariffe che complicano l’importazione di beni. Questo ha un impatto diretto sui venditori Amazon, molti dei quali si affidano a fornitori cinesi per i loro prodotti. La nuova politica commerciale non solo aumenta i costi di produzione, ma crea anche incertezze sui tempi di consegna e sulla disponibilità dei prodotti.

Secondo gli analisti, l’introduzione di questi dazi potrebbe portare a un aumento dei prezzi per i consumatori durante il Prime Day, riducendo l’attrattiva delle offerte. Tuttavia, Amazon sta lavorando per mitigare gli effetti negativi, investendo in strategie di approvvigionamento diversificate e promuovendo fornitori locali. Questo approccio potrebbe non solo limitare l’impatto dei dazi, ma anche rafforzare l’immagine dell’azienda come sostenitrice dell’economia interna.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Rick Sliter, CEO di MedCline, ha dichiarato a Reuters che la sua azienda, nonostante abbia registrato vendite sette volte superiori durante l'evento dello scorso anno, probabilmente non offrirà sconti quest'anno. Anche Steve Green, venditore di biciclette e skateboard, ha annunciato che salterà il Prime Day per la prima volta dal 2020. Green sta inoltre trattenendo i prodotti importati dalla Cina prima dell'aumento dei dazi, con l'intenzione di venderli successivamente a prezzo pieno. Le nuove tariffe del 145% raddoppieranno i costi di importazione, rendendo i prodotti “inaccessibili”, ha spiegato.

Secondo Arun Sundaram, analista di CFRA Research, le tariffe mettono Amazon in una posizione complicata, ma il vero peso ricadrà sui venditori terzi. Un portavoce di Amazon ha tuttavia dichiarato a Reuters che l'azienda sta ricevendo una forte risposta dai partner di vendita per il Prime Day 2025. L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha spiegato a CNBC che i venditori cercheranno probabilmente di trasferire l’aumento dei costi sui consumatori, mentre Amazon farà tutto il possibile per mantenere i prezzi competitivi.

Un altro aspetto cruciale riguarda l’adattamento tecnologico. Amazon sta potenziando la sua infrastruttura logistica e i sistemi di intelligenza artificiale per prevedere e gestire le fluttuazioni della domanda. Questi strumenti avanzati sono progettati per ottimizzare la gestione degli inventari e garantire che i prodotti più richiesti siano disponibili in quantità sufficienti.