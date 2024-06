Amazon Prime Day 2024: ecco le date ufficiali e c'è anche una sorpresa

La decima edizione dei Prime Day, l'evento che ogni anno riserva due giorni di offerte esclusive per tutti i clienti Prime, si terrà il 16 e il 17 luglio. Lo ha ufficializzato Amazon tramite un comunicato stampa, confermando che la nuova ondata di sconti attivi su centinaia di migliaia di prodotti di ogni tipo comincerà alle 00:01 del 16 luglio per terminare alle 23:59 del 17 luglio.

Inoltre, la grossa sorpresa è la decisione di festeggiare in grande stile la decima edizione con il Prime Day Festival, un evento aperto al pubblico che si terrà da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio in Puglia, tra Lecce e la spiaggia di Otranto. I visitatori potranno vivere una vera e propria esperienza Prime grazie a showcase musicali ed eventi culturali che coinvolgeranno ospiti esclusivi, sport, intrattenimento e animazione per i più piccoli.

Prime Day 2024: cosa aspettarsi dalle nuove offerte

Come ogni anno, le offerte riguarderanno davvero ogni genere di prodotti. Tutte le categorie saranno coinvolte in una vera e propria festa di sconti e occasioni riservate agli abbonati Prime.

Se non sei abbonato è tempo di rimediare adesso collegandoti a questa pagina e sfruttando la prova gratuita che ti permetterà di accedere già ad un antipasto di offerte che riguardano i dispositivi Amazon, Amazon Music, Amazon Fresh e Amazon Supermercato, Amazon Seconda Mano e Prime Gaming, con 15 giochi per PC gratuiti ottenibili fino al 16 luglio.

Il Prime Day Festival, che si terrà da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio al Balnearea Beach di Otranto sulla bianca spiaggia degli Alimini, sarà invece una grande occasione di festa in attesa dell'inizio degli sconti con aree speciali che includeranno una serie di esperienze ed appuntamenti alla scoperta dei benefici inclusi nell'abbonamento Prime, oltre ai servizi offerti da Amazon e agli eventi che coinvolgeranno diversi ospiti, come i The Kolors ed Elisa True Crime.

