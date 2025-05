Amazon presenta Vulcan, il robot con senso del tatto per una logistica più sicura ed efficiente

Il rivoluzionario robot Vulcan di Amazon segna una nuova era per l’automazione logistica, combinando tecnologia avanzata e un innovativo senso del tatto. Presentato durante l’evento “Delivering the Future” a Dortmund in Germania, Vulcan rappresenta un salto in avanti nelle operazioni dei centri di distribuzione, integrando sensori tattili per percepire pressione e forza, trasformando così il modo in cui gli oggetti vengono manipolati.

L'efficacia di Vulcan

Grazie a un sofisticato sistema di feedback tattile, Vulcan può gestire con precisione articoli in spazi ristretti senza rischiare di danneggiarli. La sua tecnologia integra visione computerizzata e ventose per il prelievo degli oggetti, riducendo errori come il prelievo involontario di più articoli contemporaneamente. Questo approccio migliora l’efficienza e riduce significativamente gli errori, un vantaggio chiave per le operazioni di Amazon.

Vulcan è in grado di gestire circa il 75% degli articoli presenti nei magazzini Amazon, operando a velocità comparabili a quelle umane. Quando incontra difficoltà, il robot richiede automaticamente assistenza, dimostrando come la collaborazione uomo-macchina possa essere ottimizzata per ottenere risultati superiori. Inoltre, la sua implementazione si concentra su aree difficili, come scaffali molto alti o bassi, migliorando la sicurezza dei lavoratori. Nei centri di Spokane e Amburgo, Vulcan ha eliminato la necessità per i dipendenti di utilizzare scale o assumere posture scomode, contribuendo a un ambiente lavorativo più sicuro.

L'impatto sugli altri lavoratori

Secondo Kari Freitas Hardy, operatrice in uno dei centri, lavorare con Vulcan semplificherà notevolmente le operazioni di prelievo e stoccaggio, e molti lavoratori acquisiranno nuove competenze tecniche grazie a questa tecnologia avanzata. Questo sottolinea non solo l’impatto positivo sull’efficienza operativa, ma anche le opportunità di crescita professionale per i dipendenti.

Dietro il successo di Vulcan ci sono anni di ricerca e sviluppo. Il robot è stato addestrato attraverso algoritmi di intelligenza artificiale fisica e migliaia di esempi reali, rendendolo uno strumento affidabile e innovativo. Amazon prevede di implementare Vulcan in numerosi centri europei e statunitensi nei prossimi anni, aumentando ulteriormente l’efficienza e creando nuovi ruoli tecnici per i lavoratori.