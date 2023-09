Amazon porta il CINEMA targato Samsung a casa con questo MAXI SCONTO

Pop Corn, qualcosa da bere e un buon film, è così che le migliori serate prendono piede, se poi ad accompagnarvi nella visione è un TV Samsung tutto assume un valore ancor più grande e di qualità. I TV Samsung da sempre di contraddistinguono per la loro qualità visiva e per l'ecosistema che sono in grado di creare grazie ad un sistema smart accessibile ed intuitivo. Questo vale anche nel caso dell'offerta proposta da Amazon che dà l'occasione di accaparrarsi un TV Samsung (l'UE43AU7190UXZT con esattezza) con uno sconto del 27% che vi porterà a risparmiare più di 100 euro per un prezzo finale di 359,99€ al fronte dei 489,99€ di listino.

Amazon vi fa risparmiare più di 100€ sul TV Samsung!

Il TV UE43AU7190UXZT di Samsung si presenta come un dispositivo di assoluta qualità, un device degno dell'azienda produttrice che ha regalato al mondo dei televisori dei pannelli che hanno fatto scuola. la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale. Il Motion Xcelerator Turbo: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello offrendo così una vera e propria gaming mode per le vostre console.

Il TV è dotato di Adaptive Sound che permette che il suono venga ottimizzato in base a quello che state guardando, per offrirvi un audio ottimo in ogni scena. Compatibile anche con Alexa, Google Assistant o Bixby, questo TV accelera le sue funzioni smart rendendo l'utilizzo ancor più accessibile e intuitivo per tutti. Ultimo elemento da non sottovalutare: questo TV Samsung e tutti i TV della serie AU7190 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2.

Il TV Samsung è dunque in sconto del 27% su Amazon per un prezzo finale di 359,99€ piuttosto che i 489,99€. Approfittatene!

