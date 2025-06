Alexa parla romanesco: presentato Echo Dot Roma, un'edizione limitata per il Giubileo

Amazon ha lanciato il nuovo Echo Dot Roma, una speciale edizione limitata firmata. "Roma è una città magica, che cattura l'anima di chiunque la visiti. Volevamo celebrare questo legame speciale tra gli italiani e la Capitale attraverso un prodotto unico," ha dichiarato Giacomo Costantini, Country Manager di Alexa Italia, durante la presentazione del dispositivo. Questo nuovo Echo Dot rappresenta il primo dispositivo in edizione limitata mai realizzato in Europa, combinando tecnologia avanzata e arte italiana.

Il design esclusivo, curato dall'illustratore Ale Giorgini, cattura l'essenza della Città Eterna con una suggestiva veduta aerea che mette in risalto monumenti iconici come il Colosseo, la Fontana di Trevi e la Basilica di San Pietro. Il tutto è avvolto in tonalità dorate che richiamano i tramonti romani, rendendo il dispositivo un omaggio visivo e culturale unico.

Innovazione e tradizione: Alexa romanesco

Una delle novità più sorprendenti di questo dispositivo è la possibilità di interagire con Alexa in romanesco. Grazie al comando "Alexa, parla in romano", gli utenti potranno ricevere risposte in dialetto romanesco, arricchite da espressioni locali che rendono l’esperienza più autentica e divertente. Questa funzione aggiunge un tocco di familiarità e cultura al dispositivo, rendendolo ancora più vicino agli utenti italiani.

Oltre a questa caratteristica, Echo Dot Roma offre contenuti culturali esclusivi, come quiz interattivi sulla storia della città. Gli utenti potranno scoprire curiosità affascinanti, tra cui la leggenda della Bocca della Verità e dettagli sull'iscrizione dedicata a Raffaello nel Pantheon. Un mix perfetto di tecnologia e tradizione, che celebra il patrimonio culturale di Roma.

Un tributo a eventi storici: Giubileo 2025 e 15 anni di Amazon in Italia

Il lancio di Echo Dot Roma non è casuale, ma coincide con due eventi di grande rilevanza: il Giubileo 2025, che attirerà milioni di visitatori nella Capitale, e il quindicesimo anniversario della presenza di Amazon in Italia. Questo dispositivo rappresenta un simbolo del legame tra tecnologia moderna e patrimonio culturale, sottolineando l'impegno di Amazon nel valorizzare le tradizioni locali.

Il dispositivo è disponibile per l'acquisto a partire da ieri, 25 giugno 2025 al prezzo di 89,99€ su Amazon.it e presso rivenditori selezionati come Euronics Butali, MediaWorld e Unieuro. Inoltre, sarà possibile trovarlo nei punti vendita InMotion presso l'aeroporto di Fiumicino, offrendo ai viaggiatori un souvenir tecnologico che racchiude l’essenza di Roma.