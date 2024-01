Amazon Outlet: SCONTO FOLLE sulle cuffie JBL Live (-34%)

Le cuffie JBL Live 460NC rappresentano l'apice dell'esperienza audio wireless, unendo un design on-ear elegante con funzionalità avanzate. Con il marchio di prestigio JBL, questo modello si presenta in un raffinato colore bianco, ideale per gli amanti dello stile. Il fattore di forma compatto e leggero le rende perfette per chiunque, compresi i bambini.

Dotate della tecnologia di connettività Bluetooth, queste cuffie offrono un'esperienza senza fili senza compromessi sulla qualità del suono. I driver da 40 mm garantiscono un audio di alta qualità con bassi potenti, offrendo un suono JBL inconfondibile.

La caratteristica chiave è la cancellazione del rumore adattiva, che consente di eliminare i suoni ambientali indesiderati. Con la funzione Ambient Aware, rimani consapevole dell'ambiente circostante, mentre TalkThru ti consente di comunicare senza dover rimuovere le cuffie.

Le cuffie Live 460NC sono progettate per la massima comodità, con un archetto in tessuto e morbidi cuscinetti auricolari. La connettività multipoint e l'app JBL offrono ulteriori opzioni di personalizzazione. La batteria ricaricabile assicura fino a 50 ore di riproduzione audio, con una rapida ricarica di soli 10 minuti per ottenere 4 ore di musica extra. Grazie al microfono integrato e ai comandi sul padiglione, puoi rispondere alle chiamate e accedere ai servizi vocali direttamente dalle cuffie.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare le cuffie JBL Live in sconto del 34% per un costo finale di 86,43€. Approfittane subito!