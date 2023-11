Amazon Outlet: OFFERTISSIMA con sconto FOLLE sulle cuffie da gaming Logitech (-59%!)

Logitech è un'azienda svizzera nota per la progettazione e la commercializzazione di dispositivi e accessori per computer. Oggi su Amazon le cuffie da gaming Logitech G432 sono in sconto del 59% per un prezzo finale davvero super: 39€.

Che offerta... le cuffie da gaming logitech in maxi sconto

Le cuffie gaming dotate di driver audio da 50 mm promettono un'esperienza di gioco straordinariamente coinvolgente. Grazie a questi grandi driver, gli utenti possono immergersi in un mondo sonoro dettagliato e avvincente, che rende ogni momento del gioco avvincente e cinematografico.

Ma non è tutto: queste cuffie sono anche equipaggiate con la tecnologia DTS:X 2.0, che offre un audio surround superiore, andando ben oltre i tradizionali canali 7.1. Questo significa che puoi individuare i tuoi nemici in qualsiasi posizione con una nitidezza eccezionale, mettendoti al centro dell'azione. L'installazione e il controllo delle cuffie sono semplificati grazie al software Logitech G HUB.

Le cuffie sono anche dotate di un microfono flip-to-mute da 6 mm, che garantisce una comunicazione chiara e priva di interferenze con i tuoi compagni di gioco. Inoltre, il controllo del volume è letteralmente alla portata delle tue dita. Queste cuffie sono versatili e compatibili con molte piattaforme, inclusi PC, Mac con DAC USB, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite cavo da 3,5 mm.

Infine, il comfort durante le lunghe sessioni di gioco è un'attenzione prioritaria, grazie alla similpelle deluxe e alle copriorecchie che riducono la pressione. Inoltre, la possibilità di ruotare fino a 90 gradi le rende un accessorio gaming ideale per chiunque cerchi prestazioni audio superiori e comfort duraturo.

Amazon oggi applica un mega sconto del 59% sulle cuffie da gaming Logitech per un prezzo finale di 39€. Acquistale subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.