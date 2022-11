Amazon, offerta SHOCK: i sensazionali LinkBuds di Sony scontati di 80€

I LinkBuds di Sony sono tra i migliori auricolari wireless disponibili sul mercato. Top di gamma dotate di mille funzioni incredibili, come per esempio Speak-to-Chat, che appena cominci a parlare mette automaticamente in pausa la musica, o il driver ad anello, che ti permette di sentire i suoni circostanti rimanendo connesso, oggi su Amazon le compri con appena 99 euro, scontati quindi di 80,00€ (44%), e le spedizioni rapide e gratis.

Auricolari LinkBuds: delizia le tue orecchie

Le cuffiette, si sa, sono una bella comodità, soprattutto quelle senza fili perché ti permettono di ascoltare quello che vuoi, senza bisogno di fastidiosi cavi in giro o evitando di disturbare gli altri. Questi auricolari Bluetooth consentono una vera e propria trasparenza ambientale, grazie al nuovo driver ad anello sviluppato da Sony: puoi parlare perfettamente con gli altri mentre indossi LinkBuds, e ascoltare musica mentre ti alleni o cammini, rimanendo connesso al mondo intorno a te.

Dotate di un design sobrio e con uno stile compatto, sono vendute in una confezione plastic-free, realizzati in plastica riciclata da componenti di automobili, e sono super comode da indossare: con un peso di 4 grammi e un design piccolissimo, i LinkBuds sono un gioiello di miniaturizzazione. Per controllare la tua musica, non devi neppure toccarli: bastano due tocchi davanti a un orecchio. Inoltre, Adaptive Volume Control ottimizza automaticamente il volume in base ai suoni circostanti, e devi solo dire “OK Google” o “Alexa” per attivare l’assistente vocale.

Ascolta la tua musica come si deve, grazie all’upscaling DSEE dei brani compressi in tempo reale e non preoccuparti della pioggia. Il loro grado di protezione IPX4 significa che sono a prova di schizzi d’acqua e sudore, così al prossimo acquazzone potrai proseguire tranquillamente con quello che stai facendo. Non lasciartele scappare a questo prezzo vantaggioso di 99 euro. Parliamo di un marchio top come Sony venduto a un prezzo vantaggiosissimo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.