Amazon: nuova Alexa AI con AI potrebbe arrivare a fine marzo

Amazon non lancerà l'aggiornamento basato sull'intelligenza artificiale per Alexa per almeno un mese dopo la sua presentazione in un evento fissato per il 26 febbraio. A rivelarlo è il quotidiano statunitense The Washington Post. Il ritardo sarebbe dovuto, almeno in parte, al fatto che l'assistente aggiornato avrebbe avuto problemi, dando risposte imprecise alle domande effettuate test. Un dipendente anonimo di Amazon ha detto al sito che l'aggiornamento non arriverà "prima del 31 marzo o più tardi" a causa di questi problemi. La nuova Alexa potrebbe essere legata a un abbonamento, con funzionalità come "la capacità di adottare una personalità, richiamare conversazioni, ordinare cibo da asporto o chiamare un taxi". Secondo la redazione del Washington Post era originariamente prevista per il lancio entro la fine del mese come prova gratuita, scrive il, citando documenti e messaggi interni.

Amazon: nuova Alexa con AI fornisce risposte poco utili e lentamente

La notizia del ritardo arriva dopo mesi di voci secondo cui Amazon sta lottando per realizzare i suoi piani di "potenziare" l'intelligenza artificiale generativa di Alexa. Nel 2023 l’azienda statunitense aveva già accennato a tale potenziamento, parlando di qualche mese per la sua realizzazione. Tuttavia, ad oggi ciò non è ancora successo. Il ritardo rispetto al lancio previsto a fine 2024 sarebbe dovuto alle segnalazioni dei beta tester di risposte lente, rigide e poco utili.

Si vocifera anche che Apple stia avendo problemi simili con il suo aggiornamento Siri AI. L’assistente potenziato di Apple dovrebbe arrivare con iOS 18.4, ma potrebbe avere capacità limitate. Secondo quanto riferito da Bloomberg, la versione finale potrebbe invece arrivare a maggio con iOS 18.5. Nel frattempo, l'assistente digitale di Google alimentato da Gemini continua a godere di un vantaggio sostanziale nella corsa per potenziare i vecchi assistenti per smartphone con AI generativa. Amazon ha rifiutato di commentare questa storia. Tuttavia, è probabile che l’azienda rilascerà maggiori dettagli fra pochi giorni, quando presenterà ufficialmente il suo nuovo assistente AI.