Amazon Music Unlimited: un mese gratis per scoprire tutte le novità

Vuoi ascoltare musica senza limiti, in alta qualità e senza pubblicità? Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming musicale che ti offre tutto questo, e in questo momento puoi provarlo gratis per un mese.

Si tratta di una delle migliori piattaforme per l'ascolto di musica, podcast, approfondimenti e molto altro. Andiamo a scoprire cosa include nel dettaglio.

Cosa offre Amazon Music

Non esiste solo Spotify: Amazon Music Unlimited è una delle alternative più complete per chi vuole libertà totale di ascolto e qualità audio di primissimo livello. Hai accesso a un catalogo sterminato di brani e podcast, con la possibilità di ascoltare anche in modalità offline, saltare tracce senza limiti e goderti l’audio in HD e spaziale, per un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Se non hai mai attivato il servizio, ora è il momento giusto per farlo: il primo mese è gratuito e puoi disdire in qualunque momento, senza costi nascosti o vincoli. Al termine della prova, il servizio si rinnova a 10,99€ al mese, ma sei libero di gestire l’abbonamento come preferisci.

Per iniziare, ti basta visitare la pagina dedicata su Amazon e seguire pochi passaggi. Con Amazon Music Unlimited avrai:

Musica illimitata, senza interruzioni pubblicitarie;

Podcast completi e senza spot;

Streaming in alta definizione audio;

Supporto all’audio spaziale per un suono avvolgente.

Tra le novità più ascoltate del momento sulla piattaforma ci sono: “Mi ami o mi odi” di Elodie, “Schegge” di Giorgio Poi, “On Fire” di Salmo e Low Kidd, “Comuni Mortali” di Achille Lauro, “Ragazzi giù” di Rocco Hunt e “Notti brave amarcord” di Carl Brave. Ma Amazon Music non è mai fermo: ogni giorno aggiunge nuovi brani e album, con le ultime uscite che non vengono mai lasciate per strada.

