Amazon Music Unlimited: il regalo di Amazon per chi ama la musica

È disponibile una nuova offerta limitata per Amazon Music Unlimited, il servizio streaming musicale di Amazon: gli utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio potranno beneficiare di 3 mesi gratis, con accesso completo all'intero catalogo di cento milioni di brani e a tutte le sue funzionalità, tra cui la musica in Ultra HD.

Anche le tempistiche dell'offerta sono particolarmente favorevoli, dal momento che si potrà beneficiare del periodo di prova per tutta la primavera e i primi giorni d'estate, con la possibilità dunque di ascoltare i primi tormentoni estivi che come ogni anno inizieranno ad uscire tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno.

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi

Nel panorama dello streaming musicale è raro trovare un'offerta di questo tipo. Nella maggior parte dei casi, infatti, le promozioni offrono fino a un mese gratis, senza mai spingersi oltre. Amazon compie invece un triplo salto, proponendo 90 giorni di musica gratuita e senza pubblicità, con la possibilità tra le altre cose di ascoltare i propri brani preferiti su qualsiasi tipo di dispositivo.

E a proposito delle caratteristiche chiave del servizio Music Unlimited, si annovera l'ascolto offline, funzionalità utile per continuare ad ascoltare le proprie canzoni anche quando non si è connessi alla rete Internet. Due situazioni tipiche in cui si può sfruttare tale vantaggio sono il volo in aereo ed il tragitto in metropolitana o autobus.

C'è poi tutto un discorso legato all'esperienza d'ascolto. Riguardo a ciò, occorre introdurre i concetti di definizione HD e Ultra HD: con la prima Amazon si riferisce alla qualità audio CD, nota anche con il termine lossless; con la seconda, invece, ci si spinge a un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto a quello garantito dalle piattaforme streaming musicali in definizione standard. Il risultato finale è un'esperienza d'ascolto goduriosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.