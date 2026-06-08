Amazon Music Unlimited regala 4 mesi gratis: come attivare la super offerta estiva

L'arrivo dell'estate coincide con la ricerca della colonna sonora perfetta per le vacanze o per i lunghi viaggi che ci attendono: in questo senso, avere un abbonamento a un servizio di streaming musicale può fare la differenza e Amazon ha deciso di fare le cose in grande proponendo ben 4 mesi a costo zero per i clienti Prime di Music Unlimited, che diventano tre per chi non è abbonato a Prime. Un'opportunità unica per un abbonamento di prova che ti durerà, in pratica, per tutta l'estate.

Così facendo avrai accesso una piattaforma che vanta oltre 100 milioni di brani completamente on-demand e privi di interruzioni pubblicitarie, con la qualità dell'Audio Spaziale e in alta definizione per restituirti sessioni di ascolto che ti permetteranno di cogliere ogni sfumatura della registrazione originale.

L'abbonamento sblocca anche l'accesso ai podcast più popolari, anche questi senza pubblicità, e soprattutto l'integrazione degli audiolibri: potrai scegliere gratuitamente un audiolibro al mese attingendo da un monumentale catalogo Audible di oltre 350.000 titoli.

L'offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti quindi potrai attivarla soltanto se in passato non hai mai provato Amazon Music Unlimited e avrà durata di 4 mesi per gli iscritti a Prime e di 3 mesi per i non iscritti. Al termine della prova è previsto il rinnovo automatico a 10,99 euro, a meno che tu non disattivi il rinnovo prima della scadenza.

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