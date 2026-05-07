Amazon Music Unlimited regala 30 giorni di musica (con un bonus inaspettato)

Amazon Music Unlimited è la scelta perfetta nel mercato agguerrito dello streaming musicale per trovare il giusto compromesso tra catalogo, qualità sonora e servizi extra. Se sei un nuovo abbonato puoi provarlo gratuitamente per 30 giornisenza impegno e avere accesso alla sconfinata libreria da 100 milioni di brani e a molto altro ancora.

La promozione permette di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma senza costi aggiuntivi, come il già accennato catalogo da oltre 100 milioni di brani con accesso illimitato, on-demand, senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di cambiare tracce tutte le volte che vuoi.

La qualità sonora è da studio grazie all'alta definizione, al lossless e al supporto dell'innovativo Audio Spaziale che, usando cuffie compatibili, ti avvolgerà nel suono a 360 gradi permettendoti di percepirlo tridimensionalmente intorno a te.

Un ulteriore bonus è dato dalla possibilità di scegliere un audiolibro gratuito dall'immenso catalogo Audible che vanta oltre 350.000 titoli al mese. Se deciderai di rinnovare l'abbonamento ne avrai diritto per uno al mese. In quel caso potrai anche scegliere l'opzione Family, che copre fino a 6 membri della famiglia e permette di avere il massimo del risparmio senza rinunciare alle qualità del servizio.

Intanto, puoi attivare la prova gratuita adesso e goderti un mese intero di musica illimitata, podcast e audiolibri a costo zero. Se decidi che non fa per te, puoi cancellare il rinnovo a costo zero.

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