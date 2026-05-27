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Amazon Music ha la ricetta giusta per l'estate: ecco la prova gratuita

I nuovi utenti di Amazon Music Unlimited beneficiano di un periodo d'uso gratuito di 30 giorni nell'ambito di un'offerta limitata.
Amazon Music ha la ricetta giusta per l'estate: ecco la prova gratuita
I nuovi utenti di Amazon Music Unlimited beneficiano di un periodo d'uso gratuito di 30 giorni nell'ambito di un'offerta limitata.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 mag 2026
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Musica ed estate, il binomio perfetto. Lo sa bene Amazon, che per il suo servizio di abbonamento musicale Amazon Music Unlimited offre un periodo d'uso gratuito di 30 giorni: a beneficiare della prova a costo zero sono tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio, mentre al termine l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire senza costi aggiuntivi.

Avere Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni significa poter ascoltare liberamente fino alla fine di giugno tutti i tormentoni di quest'estate, con la migliore qualità audio possibile e anche senza una connessione Internet attiva sfruttando l'opzione che permette di ascoltare i propri brani preferiti senza musica.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

amazon music

Tutti i tormentoni della prossima estate su Amazon Music Unlimited

In questi ultimi giorni molti artisti italiani stanno pubblicando i loro nuovi singoli, alcuni dei quali si candidano già a potenziali hit estive. È il caso di Romantica, la ballad che Ultimo ha scelto di regalare a sorpresa a tutti i suoi fan, così come di Sorry Scusa Lo Siento, il brano su cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno scommesso per ripetersi ancora una volta al top.

Sulle piattaforme social e tra i più giovani sta andando forte anche Le Ragazze, il nuovo singolo di Clara insieme al redivivo Sangiovanni. L'ex vincitore di Amici, dopo un periodo di allontamento dalla scena musicale, è tornato in pista con una canzone che ha tutto per poter essere ballata in spiaggia e trasmessa in radio a tutte le ore del giorno.

E a proposito di balli in spiaggia, anche Buon Vento - il singolo lanciato dalla strana coppia Jovanotti e Alfa - ha le carte in regola per essere tra le più ascoltate in questa calda estate italiana.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

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