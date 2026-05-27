Amazon Music ha la ricetta giusta per l'estate: ecco la prova gratuita

Musica ed estate, il binomio perfetto. Lo sa bene Amazon, che per il suo servizio di abbonamento musicale Amazon Music Unlimited offre un periodo d'uso gratuito di 30 giorni: a beneficiare della prova a costo zero sono tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio, mentre al termine l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire senza costi aggiuntivi.

Avere Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni significa poter ascoltare liberamente fino alla fine di giugno tutti i tormentoni di quest'estate, con la migliore qualità audio possibile e anche senza una connessione Internet attiva sfruttando l'opzione che permette di ascoltare i propri brani preferiti senza musica.

Tutti i tormentoni della prossima estate su Amazon Music Unlimited

In questi ultimi giorni molti artisti italiani stanno pubblicando i loro nuovi singoli, alcuni dei quali si candidano già a potenziali hit estive. È il caso di Romantica, la ballad che Ultimo ha scelto di regalare a sorpresa a tutti i suoi fan, così come di Sorry Scusa Lo Siento, il brano su cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno scommesso per ripetersi ancora una volta al top.

Sulle piattaforme social e tra i più giovani sta andando forte anche Le Ragazze, il nuovo singolo di Clara insieme al redivivo Sangiovanni. L'ex vincitore di Amici, dopo un periodo di allontamento dalla scena musicale, è tornato in pista con una canzone che ha tutto per poter essere ballata in spiaggia e trasmessa in radio a tutte le ore del giorno.

E a proposito di balli in spiaggia, anche Buon Vento - il singolo lanciato dalla strana coppia Jovanotti e Alfa - ha le carte in regola per essere tra le più ascoltate in questa calda estate italiana.

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