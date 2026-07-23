Amazon Music Unlimited è in offerta a 0,99€ per 3 mesi

L'abbonamento ad Amazon Music Unlimited è in offerta a 0,99 euro per tre mesi fino al 31 luglio. La promozione è valida per i nuovi iscritti, cioè per chi utilizza per la prima volta il servizio di streaming musicale di Amazon.

Più di cento milioni di brani disponibili, una qualità audio al top e ascolto offline: sono alcuni dei punti di forza di un abbonamento che non ha nulla da invidiare agli altri disponibili sul mercato. Al termine poi dei tre mesi, si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, anche prima del rinnovo.

Sono disponibili tutti i tormentoni estivi

La stagione dei tormentoni estivi è entrata nel vivo. Così come gli anni precedenti, i Pinguini Tattici Nucleari hanno risposto presente con la loro nuova canzone Sorry Scusa lo Siento, tra le più suonate dalle radio in questo mese di luglio e sicuro successo anche ad agosto.

Continua nel frattempo la clamorosa affermazione di Samurai Jay, autentica rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo. Con la sua Ossessione il rapper originario di Mugnano di Napoli ha letteralmente stravolto il mercato musicale del nostro Paese, riuscendo ad arrivare all'estate con ancora il suo brano in top 10.

Prosegue anche il successo di Al mio paese, il singolo di Serena Brancale, Levante e Delia. Dopo le polemiche iniziali che avevano coinvolto il testo della canzone, ora sembra inarrestabile nonostante siano trascorsi più di tre mesi dal suo lancio di inizio aprile.

Tra gli artisti italiani più ascoltati in radio c'è infine Ultimo, reduce dal concerto dei record a Tor Vergata. Il singolo di maggiore successo del nuovo album è Romantica, terzo estratto dell'ultima fatica discrografica Il giorno che aspettavo, il cui video ha già raggiunto più di cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

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