Amazon Music Unlimited, i nuovi clienti non pagano niente per 30 giorni

I nuovi clienti di Amazon Music Unlimited, il servizio streaming musicale di Amazon, ottengono 30 giorni di uso gratuito. Al termine l'abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo, senza costi aggiuntivi da sostenere.

Con Amazon Music Unlimited si ottiene l'accesso a un catalogo composto da più di cento milioni di brani, le playlist più popolari e un audiolibro al mese su una selezione di migliaia di opere. Inoltre, è possibile ascoltare musica senza pubblicità, scaricare le proprie canzoni preferite per poi ascoltarle offline e godere di una qualità audio al top.

Intanto Dai Dai di Shakira e Burna Boy si conferma anche nell’ultima settimana di luglio il singolo più ascoltato in Italia, segno che i Mondiali da poco terminati hanno lasciato nuovamente il segno. Invariate anche le altre posizioni del podio, con La testa gira di Fred De Palma e Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca che si confermano al secondo e terzo posto.

Restano poi al quarto e quinto posto come la precedente settimana anche Canzone d’amore di Geolier, ormai in classifica da 28 settimane, e Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, che in classifica sono entrate 17 settimane fa senza più lasciarla. Recupera nel frattempo posizioni su posizioni Sorry Scusa lo Siento, il singolo estivo dei Pinguini Tattici Nucleari, che dal nono posto sale fino al sesto di questa settimana.

Chiudono infine la top 10 i brani Da Dio di Bresh (settimo posto), Canto d’amore di Angelina e Marco Mengoni (ottava posizione per loro), Bad Bad Bad di Shiva e Geolier (salgono di una posizione al nono posto) e White Girl Wasted di Anna (che perde quattro posizioni scendendo al decimo posto).

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