Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: ascolta tutto quello che vuoi, senza spendere

30 giorni di musica illimitata, senza pubblicità e in qualità Ultra HD, completamente gratis. Amazon Music Unlimited offre ai nuovi clienti un mese intero di prova senza alcun costo: si può cancellare in qualsiasi momento, e se si decide di continuare il prezzo è di soli 10,99€ al mese.

Perché Amazon Music Unlimited vale la prova

Il catalogo parla da solo: oltre 100 milioni di brani disponibili, dalle uscite più fresche ai classici che non stancano mai, tutto accessibile senza interruzioni pubblicitarie. Si parte da una canzone e si finisce un'ora dopo ad aver scoperto tre generi nuovi: è esattamente il tipo di piattaforma che trasforma un ascolto casuale in un'esperienza vera. La qualità audio Ultra HD fino a 24-bit/192 kHz è il dettaglio che chi ama davvero la musica apprezza immediatamente: una definizione sonora che cambia il modo di ascoltare, che si tratti di cuffie di qualità o di un impianto di casa. La differenza si sente, e una volta abituati è difficile tornare indietro.

La funzione ascolto offline risolve uno dei problemi più comuni di chi usa le piattaforme streaming: in aereo, in metropolitana, in montagna senza campo. Si scaricano i brani preferiti prima di partire e si ascolta senza pensieri, ovunque ci si trovi. Gli skip illimitati completano il quadro: nessun vincolo, nessuna attesa, si salta liberamente da un brano all'altro senza interruzioni. Oltre alla musica, Amazon Music Unlimited dà accesso a un'ampia selezione di podcast, con i migliori show italiani e internazionali disponibili direttamente dall'app, per alternare musica e contenuti parlati senza dover cambiare piattaforma. Trenta giorni gratuiti, cancellabili in qualsiasi momento: è il modo migliore per scoprire se Amazon Music Unlimited fa al caso proprio, senza rischiare nulla. Attiva la prova gratuita sul sito ufficiale di Amazon Music e inizia ad ascoltare subito.

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