Amazon Music Unlimited: febbraio è un mese strategico per aderire alla prova gratuita di 30 giorni

Se hai da poco interrotto l'abbonamento al tuo servizio di streaming musicale e sei alla ricerca di qualcosa di nuovo, ti segnaliamo il periodo d'uso gratuito di 30 giorni offerto da Amazon Music Unlimited ai suoi nuovi clienti. Durante la prova si ha accesso illimitato a 100 milioni di brani e a tutte le funzionalità premium dell'abbonamento: al termine il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di cancellare in qualsiasi momento.

Come da titolo, febbraio è un mese strategico per l'attivazione della prova gratuita di Amazon Music Unlimited. Il motivo è presto detto: il Festival di Sanremo, che con i suoi brani monopolizzerà l'attenzione di buona parte degli italiani e degli amanti della musica.

I vantaggi di Amazon Music Unlimited

Fin dalla prima serata del Festival della canzone italiana Amazon Music Unlimited ospiterà tutti i brani della kermesse canora sanremese, dando così la possibilità a chiunque di ascoltare e riascoltare i propri brani preferiti della nuova edizione.

Non ci sono limiti di ascolto né tantomeno interruzioni pubblicitarie, per quella che si può definire come un'esperienza totalizzante con la musica. E per chi se lo sta domandando sì, confermiamo che c'è anche l'opzione download, grazie alla quale è possibile scaricare uno o più brani e riascoltarli offline dove si vuole.

A proposito di esperienza di ascolto, Amazon Music Unlimited integra milioni di brani con la tecnologia 360 Reality Audio e Dolby Atmos. Ciò porta a un innalzamento della qualità audio notevole, tanto che il servizio di streaming musicale può definirsi come uno dei migliori in tal senso se confrontato con quanto offre attualmente il resto della concorrenza.

Maggiori informazioni sul periodo di prova senza spese e sulla musica disponibile sono consultabili sulla pagina dedicata all'offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.