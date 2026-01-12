Amazon Music Unlimited: come provare gratis l'alternativa a Spotify

Amazon Music Unlimited è il servizio giusto per ascoltare musica in streaming. Per tutti i nuovi utenti c'è la possibilità di attivare la prova gratuita di 30 giorni, in modo da scoprire le caratteristiche e i punti di forza del servizio di Amazon. Al termine del periodo gratuito, l'abbonamento si rinnoverà con un costo di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza. Si tratta della migliore alternativa a Spotify disponibile oggi. Per iniziare subito la prova gratuita basta accedere ad Amazon tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, da ascoltare sempre senza limitazioni e senza pubblicità, con possibilità di utilizzo di varie funzionalità avanzate come l'audio spaziale e l'audio in HD, sempre incluse nel prezzo e, quindi, disponibili senza costi aggiuntivi.

Il servizio ha un costo di 10,99 euro al mese, con possibilità di disattivazione del rinnovo automatico in qualsiasi momento. Si tratta di una garanzia di flessibilità che permette agli utenti di interrompere l'abbonamento rapidamente e senza alcun costo.

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di provare gratis Amazon Music Unlimited per un mese. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo e che consente di accedere in modo completo al servizio, senza costi e senza vincoli.

Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Chi ha già usufruito di una promo simile in passato può sfruttare la prova gratuita andando a creare un nuovo account Amazon e riscattando la promo tramite la pagina linkata qui di sotto. In ogni caso, non c'è alcun obbligo di rinnovo e sarà possibile disattivare l'abbonamento senza dover fare i conti con costi di uscita di alcun tipo.

