Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Amazon Music Unlimited a 0,99€ per 3 mesi: la promozione termina il 31 luglio

Ultimo giorno per sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited a meno di 1 euro per tre mesi di servizio.
Amazon Music Unlimited a 0,99€ per 3 mesi: la promozione termina il 31 luglio
Ultimo giorno per sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited a meno di 1 euro per tre mesi di servizio.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 lug 2026
Link copiato negli appunti

Alle ore 18 italiane di oggi, venerdì 31 luglio, terminerà l'offerta che consente di attivare l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited alla cifra simbolica di 0,99 euro per tre mesi. Al termine il piano si rinnova in automatico a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (anche prima del rinnovo).

Più di cento milioni di brani, la possibilità di effettuare skip illimitati, i migliori podcast del momento, una qualità audio di livello superiore e l'ascolto dei propri brani preferiti o di un nuovo album offline: sono questi i principali punti di forza del servizio di streaming musicale proposto da Amazon.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

amazon music unlimited 099 euro

Il catalogo di Amazon Music Unlimited include i singoli di maggiore successo qui in Italia, compresi dunque i tormentoni dell’estate 2026. Tra questi si annoverano Dai Dai, la canzone con cui Shakira e Burna Boy hanno deliziato il pubblico degli ultimi Mondiali di calcio vinti dalla Spagna, che al momento occupa la prima posizione nella classifica della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) in relazione alla settimana dal 17 al 23 luglio.

Segue La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, che perde la prima posizione proprio in favore di Dai Dai. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Ossessione, il brano di Samurai Jay e Vito Salamanca che nonostante un’accoglienza tiepida durante il Festival di Sanremo si è riscattato alla grande in seguito, come testimoniano le oltre 20 settimane in classifica.

In rialzo rispetto alla classifica di una settimana fa anche Canto d’amore, il singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, e Sorry Scusa lo Siento, l’ennesima hit estiva dei Pinguini Tattici Nucleari, che occupano rispettivamente l’ottava e la nona posizione davanti a Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, che invece chiude la classifica al decimo posto perdendo due posizioni.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Se passi a Kena puoi avere 150 Giga in 5G a 4,99 euro al mese
Tech

Se passi a Kena puoi avere 150 Giga in 5G a 4,99 euro al mese
Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso in scadenza oggi 30 luglio
Tech

Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso in scadenza oggi 30 luglio
Disney+ ripropone i piani di 6 mesi a prezzo scontato
Tech

Disney+ ripropone i piani di 6 mesi a prezzo scontato
Hosting WordPress gratis per un anno con IONOS: l'opportunità imperdibile per lanciare il tuo sito senza spendere un euro
Tech

Hosting WordPress gratis per un anno con IONOS: l'opportunità imperdibile per lanciare il tuo sito senza spendere un euro