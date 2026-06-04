Amazon Music Unlimited: 4 mesi d'uso gratuito per clienti Prime e nuovi

In occasione del mese del Prime Day, appuntamento in programma dal 23 al 26 giugno, Amazon ha deciso di offrire 4 mesi d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited ai clienti Prime e ai nuovi clienti. L'offerta, valida fino al 29 giugno, prevede anche tre mesi d'uso gratuito senza un abbonamento Prime attivo.

Una volta concluso il periodo promozionale, il piano si rinnova in automatico a 10,99 euro al mese, con la possibilità di accedere a più di 100 milioni di brani senza pubblicità, oltre 350.000 audiolibri e i podcast più popolari del momento. Ottima anche l'esperienza d'utilizzo, dal momento che è possibile contare sull'audio spaziale e sull'alta definizione.

Musica gratis fino a ottobre

Gli utenti che scelgono di attivare il periodo di prova di quattro mesi di Amazon Music Unlimited potranno dunque ascoltare la musica gratis fino ai primi giorni del mese di ottobre, riuscendo non solo a godere di tutti i tormentoni estivi ma anche delle prime classiche ballad del prossimo autunno.

A proposito di tormentoni estivi, nelle ultime ore sono diverse le novità che puntano a conquistare il podio più ambito della stagione. Una delle uscite destinate a lasciare il segno nei prossimi mesi è il singolo Tucamarena firmato da Baby K, ormai una presenza fissa nelle calde giornate d'estate.

Un altro nuovo singolo che potrebbe fare la voce grossa è Businessman di Ditonellapiaga, che conferma dopo il successo all'ultimo Festival di Sanremo e l'uscita dell'album Miss Italia di attraversare un periodo particolarmente felice dal punto di vista artistico.

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