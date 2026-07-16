Amazon Music Unlimited: 30 giorni d'uso gratuito anche in piena estate

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Gli album del momento in Italia

L'eterna Madonna si posiziona da subito al primo posto con Confessions II, l'attesissimo album che segna il ritorno in grande stile di un'artista che ha riscritto le pagine della storia musicale negli Stati Uniti e nel resto del mondo. A farne le spese sono i due ultimi album di Ultimo e Geolier, rispettivamente Il giorno che aspettavo e Tutto è possibile, che scendono al secondo e terzo posto.

Ai piedi del podio stabile Tutta vita (sempre) di Olly, ormai non più una sorpresa dopo il trionfo sanremese. Seguono a ruota Mediterraneo (dopo il mare) di Bresh, Vangelo di Shiva e Debì Tirar Mas Fotos dell'artista internazionale Bad Bunny. C'è spazio infine ancora per Geolier con Dio lo sa - Atto II, così come per Comuni immortali di Achille Lauro e Amatore di Samurai Jay, che confermano rispettivamente l'ottava, la nona e la decima posizione.

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