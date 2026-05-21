Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis e un audiolibro Audible incluso

Ascoltare la tua musica preferita senza interruzioni pubblicitarie, con la possibilità di cambiare brano quando vuoi e ricevere persino un bonus è adesso possibile con Amazon Music Unlimited la piattaforma che spalanca le porte del suo immenso catalogo offrendo ai nuovi clienti ben 30 giorni di uso completamente gratuito.

Non ci saranno davvero limiti e avrai accesso illimitato e on-demand a un catalogo da oltre 100 milioni di brani, dalle ultime hit internazionali alle perle indie più rare fino a playlist tematiche a seconda del tuo mood del momento. Il bonus esclusivo di questa piattaforma riguarda la possibilità di richiedere gratuitamente un audiolibro al mese scegliendo tra oltre 350.000 titoli presenti nel catalogo Audible: un bonus che diverrà fisso ogni mese qualora decidessi di rinnovare.

Grazie all'algoritmo intelligente di Amazon Music la piattaforma studia i tuoi gusti, le tue abitudini di ascolto e i brani che salvi tra i proferiti per proporti sempre qualcosa di nuovo che sia allineata alle tue preferenze.

Al termine dei 30 giorni della prova gratuita, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99 euro al mese ma avrai la libertà di disdirlo quando vuoi senza impegno e senza penali, anche il giorno prima della scadenza.

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