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Amazon Music Unlimited: 30% di sconto per 3 mesi per i vecchi abbonati

L'offerta è valida per tutti coloro che scelgono di riattivare un vecchio abbonamento con il servizio di streaming musicale di Amazon.
Amazon Music Unlimited: 30% di sconto per 3 mesi per i vecchi abbonati
L'offerta è valida per tutti coloro che scelgono di riattivare un vecchio abbonamento con il servizio di streaming musicale di Amazon.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 mag 2026
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Gli utenti che scelgono di riattivare il loro vecchio abbonamento ad Amazon Music Unlimited possono beneficiare del 30% di sconto per tre mesi, pagando così 7,69 euro al mese per i primi tre mesi. Al termine dei primi tre mesi il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo.

Con Amazon Music Unlimited si ha accesso a un catalogo di oltre cento milioni di brani senza pubblicità, ai podcast più popolari, alla possibilità di effettuare skip illimitati indipendentemente dalle canzoni in riproduzione e all’opzione offline, utile per riascoltare i propri brani preferiti anche quando non si è connessi alla rete Internet.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

Ci sono anche tutti i brani dell’ultimo Eurovision Song Contest

Tra le novità disponibili in catalogo, Amazon Music Unlimited propone l’intera compilation dell’Eurovision Song Contest 2026. Sono presenti tutti i brani in gara, per un totale di 34 canzoni e una riproduzione della durata di 1 ora e 44 minuti. Non può mancare ovviamente il tormentone Bangaranga della pop star Dara, grazie al quale la Bulgaria ha trionfato per la prima volta alla manifestazione canora più seguita a livello internazionale.

Tra le canzoni che hanno preso parte all’ultima edizione dell’Eurovision figura anche Per sempre sì di Sal Da Vinci, che nelle intense giornate viennesi è riuscito a guadagnare posizione su posizione fino a conquistare un ottimo quinto posto. Degno di nota anche lo spettacolo messo in piedi dalla delegazione azzurra, impreziosito dalla coppia di ballerini composta da Marcello Sacchetta e Francesca Tocca.

Menzione speciale, infine, per Liekinheitin, il brano portato in scena dalla violinista Linda Lampenius e il cantante Pete Parkkonen: data per assoluta favorita in occasione della finale di sabato, la canzone della Finlandia non è riuscita ad andare oltre il sesto posto nella classifica generale.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

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