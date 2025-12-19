Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per ascoltare musica, podcast e audiolibri

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
In via promozionale, puoi attivare 3 mesi di prova gratuita di Amazon Music Unlimited e accedere a tutti i contenuti premium senza costi.
In via promozionale, puoi attivare 3 mesi di prova gratuita di Amazon Music Unlimited e accedere a tutti i contenuti premium senza costi.
Eleonora Busi
Pubblicato il 19 dic 2025
Grazie alla nuova promo Amazon Music Unlimited, puoi accedere a 3 mesi d’uso GRATUITO del servizio musicale premium. La promozione è a tempo limitato: ecco tutti i dettagli e come richiederla.

Un servizio musicale premium completo

Amazon Music Unlimited è un servizio di abbonamento musicale premium che mette a disposizione 100 milioni di brani senza pubblicità. La piattaforma consente di scegliere tra brani in HD e Ultra HD.

Uno dei punti di forza di Amazon Music Unlimited è la presenza di contenuti in Dolby Atmos e 360 Reality Audio, tecnologie che rendono l’esperienza di ascolto più immersiva. A questo si aggiungono migliaia di playlist curate dagli esperti e stazioni tematiche.

Non solo musica: l’abbonamento include anche i podcast più popolari, sempre senza pubblicità. Gli utenti idonei possono inoltre scegliere un audiolibro al mese tra oltre 350.000 titoli disponibili.

La promozione prevede 3 mesi gratuiti invece di 1 per gli utenti senza abbonamento Prime ed è riservata ai nuovi clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e non hanno mai usufruito del periodo di prova gratuito di 30 giorni.

L’offerta si applica esclusivamente all’Abbonamento Individuale. Al termine del periodo di prova gratuita, si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, a meno che tu decida di cancellare. Non sono previsti vincoli di durata e puoi disdire in qualsiasi momento.

È l'occasione giusta se vuoi provare per tre mesi un servizio completo, con musica senza pubblicità, audio di alta qualità, podcast e audiolibri inclusi senza costi aggiuntivi. Attiva subito Amazon Music Unlimited gratis.

