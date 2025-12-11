Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis con l'offerta dedicata ai nuovi iscritti

Tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited: la nuova promozione Amazon, attiva anche per chi non è iscritto ad Amazon Prime, è perfetta per chi ama ascoltare musica in streaming ovunque, ma anche podcast e audiolibri senza limiti. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitatissimo: ecco tutti i dettagli.

Musica, podcast, audiolibri e altro

L’abbonamento Amazon Music Unlimited individuale, oggi in promozione, dà accesso a un catalogo di 100 milioni di brani da ascoltare senza pubblicità e completamente on demand. Gli utenti possono scegliere la modalità offline, l’ascolto in HD e in Ultra HD, oppure provare le tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Amazon Music Unlimited non è solo musica: nel servizio sono inclusi i podcast più popolari, sempre senza inserti pubblicitari. A questo si aggiunge una libreria di oltre 350.000 audiolibri, da cui gli utenti possono sceglierne uno al mese, incluso nell’abbonamento attivo.

Il catalogo viene costantemente aggiornato con playlist curate da esperti e stazioni tematiche: scoprire nuovi brani è semplicissimo. L’offerta è riservata ai nuovi utenti, ovvero a chi non ha mai utilizzato Amazon Music Unlimited né il precedente periodo di prova gratuita di 30 giorni. L’attivazione è valida solo durante il periodo promozionale e riguarda esclusivamente il piano Individuale.

Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese fino alla cancellazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Approfitta della promo Amazon Music Unlimited e ottieni tre mesi di ascolto gratuito con accesso illimitato a musica, podcast e audiolibri senza pubblicità. La promo è valida per un periodo limitato.

