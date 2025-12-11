Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis con l'offerta dedicata ai nuovi iscritti

Per un periodo di tempo limitato, puoi ricevere 3 mesi di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi: promo valida per i nuovi utenti.
Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis con l'offerta dedicata ai nuovi iscritti
Per un periodo di tempo limitato, puoi ricevere 3 mesi di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi: promo valida per i nuovi utenti.
Eleonora Busi
Pubblicato il 11 dic 2025
Link copiato negli appunti

Tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited: la nuova promozione Amazon, attiva anche per chi non è iscritto ad Amazon Prime, è perfetta per chi ama ascoltare musica in streaming ovunque, ma anche podcast e audiolibri senza limiti. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitatissimo: ecco tutti i dettagli.

Attiva ora 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Musica, podcast, audiolibri e altro

L’abbonamento Amazon Music Unlimited individuale, oggi in promozione, dà accesso a un catalogo di 100 milioni di brani da ascoltare senza pubblicità e completamente on demand. Gli utenti possono scegliere la modalità offline, l’ascolto in HD e in Ultra HD, oppure provare le tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Amazon Music Unlimited non è solo musica: nel servizio sono inclusi i podcast più popolari, sempre senza inserti pubblicitari. A questo si aggiunge una libreria di oltre 350.000 audiolibri, da cui gli utenti possono sceglierne uno al mese, incluso nell’abbonamento attivo.

Scopri cosa include l'abbonamento Amazon Music Unlimited

Il catalogo viene costantemente aggiornato con playlist curate da esperti e stazioni tematiche: scoprire nuovi brani è semplicissimo. L’offerta è riservata ai nuovi utenti, ovvero a chi non ha mai utilizzato Amazon Music Unlimited né il precedente periodo di prova gratuita di 30 giorni. L’attivazione è valida solo durante il periodo promozionale e riguarda esclusivamente il piano Individuale.

Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese fino alla cancellazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Approfitta della promo Amazon Music Unlimited e ottieni tre mesi di ascolto gratuito con accesso illimitato a musica, podcast e audiolibri senza pubblicità. La promo è valida per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Software e App inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Computer lento? Nessun problema, per velocizzarlo basta usare questo tool (-70%)
Software e App

Computer lento? Nessun problema, per velocizzarlo basta usare questo tool (-70%)
Velocizzare un vecchio computer Windows o un Mac è possibile: basta usare CCleaner (-70%)
Software e App

Velocizzare un vecchio computer Windows o un Mac è possibile: basta usare CCleaner (-70%)
Ultimi giorni di Black Friday! Office 2021 Pro disponibile a 29,28€
Software e App

Ultimi giorni di Black Friday! Office 2021 Pro disponibile a 29,28€
Computer lento? È il momento giusto per provare CCleaner (-70%)
Software e App

Computer lento? È il momento giusto per provare CCleaner (-70%)