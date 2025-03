Amazon Music gratis per 30 giorni: ascolta senza limiti le ultime novità

Il servizio streaming musicale Amazon Music Unlimited è disponibile in prova gratuita per 30 giorni. L'offerta è dedicata a tutti coloro che si iscrivono alla piattaforma per la prima volta, con la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi al momento del rinnovo. Se invece si accetta di proseguire, il servizio ha un prezzo di 10,99 euro al mese.

Tutte le ultime novità di Amazon Music

Ecco quali sono le ultime novità di queste settimane nel catalogo di Amazon Music Unlimited.

Nuovi album

Vita_Fusa dei Coma_Cose

Mayhem di Lady Gaga

Nostalgia di Noemi

Tutta Vita di Olly & Juli

Dalla tua parte di Francesco Gabbani

Vertebre di Settembre

Sulla riva del fiume di Willie Peyote

Joanita di Joan Thiele

Vasco Live Milano Sansiro di Vasco Rossi

Ruby di Jennie

Etnea di Marcella Bella

So Close to What di Tate McRae

8 Canzoni dei Modà

Nuove Playlist

Sanremo 2025 con i brani di Olly, Juli, Fedez e altri

Top Hits Oggi con i brani di Olly, Juli, Fedez e altri

La vita è pop! con i brani di Olly, Juli, Fedez e altri

Dance Hits con i brani di David Guetta, Sia, Gabry Ponte e altri

Platino con i brani di Bad Bunny, alleh, Yorghaki e altri

Solo energia positiva con i brani di The Weeknd, Magic!, Coldplay e altri

Hits Pop con i brani di Lola Young, Rosé, Bruno Mars e altri

Cantautori italiani con i brani di Lucio Battisti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e altri

Relax e Serenità con i brani di Tom Odell, David Kushner, Israel Kamakawiwo'ole altri

Flow Italiano con i brani di Gu+, RRARI DAL TACCO, Kid Yugi e altri

Chill House con i brani di TWOPILOTS, AALLAR, Susanoo e altri

Novità Pop Italiano con i brani di Noemi, Mahmood, Coma_Cose e altri

Aperitivo con i brani di ANOTR, Cimafunk, PAMÉ e altri

Pop Culture con i brani di JENNIE, Dua Lipa, Chapell Roan e altri

