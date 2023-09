Amazon METTE IN SCONTO il cinema... con il TV Samsung IN OFFERTA

Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV Samsung, uno sconto del 24% che vi permetterà di acquistare il dispositivo al prezzo finale di 249,99€ invece dei 329,00€ del prezzo iniziale e di listino. Si tratta, in particolar modo del TV modello UE32T5372CDXZT. Come al solito Samsung è sinonimo di qualità e sicurezza, gettarsi su un prodotto Samsung, qualunque esso sia, equivale ad andare a colpo sicuro e nel caso delle TV, la stessa Samsung, ha fatto, fa e farà scuola per tanti anni. Non perdete questa ghiotta occasione di portarvi a casa questo televisore in offerta!

Il cinema a casa con lo sconto di Amazon sul TV Samsung!

In particolar modo, questo Samsung TV UE32T5372CDXZT propone: schermo da 32 pollici Full HD, refresh a 50 Hz con tecnologia HDR integrata con cui sarà possibile godere di dettagli ultradefiniti e sfumature da non perdere e che non risalterebbero senza la tecnologia High Dynamic Range. Purecolor per colori più intensi, naturali e realistici per un'esperienza visiva senza precedenti. Un design slim, elegante e sottile, questo TV si integra perfettamente in ogni ambiente: che si tratti di salotti, stanze studio o addirittura, perché no, stanze da gaming.

Il dispositivo gode, inoltre, di tutte le funzionalità smart di una smart tv. Con tantissime app per il meglio dell'intrattenimento e dello sport in streaming. Si presenta, inoltre, integrato con Bixby e Alexa ed è compatibile con Google Assistant; tutto ciò per fare in modo di velocizzare e rendere più fruibile tutta l'esperienza d'utilizzo. Un'opportunità, insomma, da non lasciarsi scappare per questo TV Samsung in sconto.

Il TV Samsung UE32T5372CDXZT è dunque in sconto su Amazon, sconto che propone un risparmio del 24% per un prezzo finale di 249,99€ piuttosto che i 329,00 del prezzo di listino. Approfittatene!

