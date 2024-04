Amazon: le migliori offerte di oggi, SCONTI FINO AL 59% | TOP 5

Like a Dragon: Infinite Wealth: l'ultimo titolo dell'ormai ex saga titolata "Yakuza" è oggi disponibile su Amazon ad un costo davvero irrisorio. Si tratta dell'ultimo capitolo che, da quando ha cambiato titolo in "Like a Dragon" ha dato una svolta GDR al gioco, inserendo diverse componenti ruolistiche tra cui il combattimento a turni. Lo sconto applicato è del 58% e il prezzo totale e finale è di 30€.