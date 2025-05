Amazon lancia ZeroOne: un nuovo team per innovazioni hardware e software

Amazon ha lanciato un'iniziativa innovativa con la creazione del team ZeroOne, guidato da J Allard, ex dirigente di Microsoft noto per il suo contributo nello sviluppo di Xbox e Zune. L'obiettivo dichiarato di questo team è quello di sviluppare prodotti consumer che possano trasformare il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia nella vita quotidiana. L'intenzione, secondo Allard, è quello di creare prodotti che cambieranno il modo in cui le persone vivono la tecnologia.

La filosofia del nuovo team

Il team, che opera tra Seattle, San Francisco e Sunnyvale, si ispira alla filosofia "da zero a uno", mirata a trasformare idee radicali in soluzioni commerciali concrete. Secondo recenti offerte di lavoro pubblicate da Amazon, i progetti in corso includono l'uso della visione artificiale per dispositivi domestici intelligenti e la sperimentazione rapida di concetti innovativi, segnalando un chiaro focus sull'innovazione hardware.

Amazon cerca di non ripetere alcuni insuccessi

Nonostante i successi di Amazon in ambito hardware, come il Kindle e gli smart speaker Echo, l'azienda ha affrontato anche insuccessi significativi, tra cui il Fire Phone e il dispositivo Glow per bambini. La creazione di ZeroOne rappresenta una risposta a queste sfide, con l'intento di superare tali incostanze e creare nuove categorie di prodotti. Questo approccio segna un cambio di passo strategico per il gigante dell'e-commerce.

L'ingaggio di Allard, avvenuto nel settembre 2024, è un elemento chiave per il successo di ZeroOne. Con 19 anni di esperienza in Microsoft e una reputazione consolidata nello sviluppo di prodotti innovativi, Allard porta con sé un bagaglio di competenze che rafforza la divisione guidata da Panos Panay, anch'egli ex Microsoft. Questa sinergia tra leader esperti è vista come un catalizzatore per l'innovazione all'interno di Amazon.

La riorganizzazione interna di Amazon

Tuttavia, il lancio di ZeroOne avviene in un contesto di riorganizzazione interna. Recentemente, circa 100 dipendenti delle divisioni Alexa, Amazon Kids e Lab126 sono stati licenziati, anche se l'azienda ha sottolineato che questi tagli rappresentano una piccola frazione dell'organico complessivo. Questo ridimensionamento non sembra influenzare negativamente le prospettive di ZeroOne, che si avvale di collaborazioni strategiche e acquisizioni mirate, come quella di Lightform, per rafforzare le proprie capacità innovative.

Con l'integrazione di risorse interne, una leadership esperta e metodologie avanzate di sperimentazione, Amazon dimostra di voler posizionare ZeroOne come un hub di eccellenza per l'innovazione tecnologica. L'obiettivo finale è chiaro: ridefinire il panorama dei prodotti consumer e stabilire nuovi standard nel settore tecnologico.