Amazon lancia tool AI per creare inserzioni accattivanti

Amazon cede al fascino dell’intelligenza artificiale generativa (era ora). Nel corso dell’Accelerate 2023, la conferenza annuale degli investitori Amazon, l’azienda ha annunciato l’arrivo di un nuovo strumento in grado di aiutare i venditori a scrivere annunci più attrattivi e facilmente trovabili dagli utenti. In particolare, l’AI si occuperà di realizzare titoli accattivanti e descrizioni prodotto più approfondite e dettagliate. Questa funzionalità non sarà utilizzabile soltanto con le nuove inserzioni, ma potrà essere sfruttata anche per migliorare le schede prodotto già esistenti. Ciò dovrebbe aiutare gli utenti ad avere più consapevolezza di ciò che desiderano acquistare e spingerli a fare sempre la scelta giusta.

Come funziona il nuovo strumento AI di Amazon

Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda, la nuova funzionalità di Amazon utilizza modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) in grado di riconoscere, riassumere, tradurre, prevedere e generare testo e altri contenuti per creare descrizioni prodotto più complete. L’inserzionista dovrà solo inserire una breve descrizione del prodotto (poche parole o frasi). Il resto del lavoro sarà fatto dall’intelligenza artificiale generativa. Naturalmente è modificare il contenuto generato e personalizzarlo a piacimento. Se invece questo soddisfa le aspettative, il venditore può inviare la scheda direttamente al catalogo della piattaforma.

Amazon non è la prima azienda ad introdurre una novità del genere. Recentemente, eBay ha presentato uno strumento AI simile, capace di creare una descrizione completa di un prodotto a partire da una foto. Anche Shopify ha annunciato a luglio l’arrivo Sidekick, un bot in stile ChatGPT che aiuterà i venditori a migliorare il loro e-commerce sulla piattaforma. Come sempre, bisogna ricordare che l’intelligenza artificiale generativa non è perfetta (almeno per il momento). Agli inserzionisti che desiderano utilizzare la nuova funzione di Amazon è consigliato sempre controllare il contenuto generato per evitare errori ed essere sicuri che il proprio annuncio sia sempre conforme alle linee guida per le inserzioni su Amazon.