Amazon lancia la nuova Alexa+ basata sull’AI generativa

In un recente evento a New York, Amazon ha annunciato un'esperienza Alexa migliorata, Alexa+, basata su tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Sul palco, il responsabile dei dispositivi e dei servizi di Amazon, Panos Panay, l'ha definita una "completa riprogettazione" dell'assistente AI. Come affermato da Panay " la visione di Alexa è stata ambiziosa e rimane incredibilmente avvincente, fino a questo momento siamo stati limitati dalla tecnologia. Un chatbot AI da solo non ci porta alla nostra visione di Alexa".

Amazon afferma che la nuova Alexa può rispondere a domande come "Quanti libri ho letto quest'anno?", attingendo alle informazioni dell'account di un cliente. Può avvisare gli utenti quando, ad esempio, escono nuovi biglietti per un concerto e aiutare con determinate attività come prenotare una cena. Come ricorda ancora Panay: "La nuova Alexa conosce quasi [tutto] nella tua vita: il tuo programma, la tua smart home, le tue preferenze, i dispositivi che stai utilizzando, le persone a cui sei connesso [e] l'intrattenimento che [ti piace]". Come altri assistenti sul mercato, l'Alexa migliorata ha una comprensione visiva. Attraverso la telecamera di un dispositivo, può acquisire un feed video e rispondere alle domande, tenendo conto di ciò che accade nel filmato.

Amazon: primi dispositivi compatibili con Alexa+ saranno Echo Show 8, 10, 15 e 21

Panay afferma che l'Alexa migliorata può comprendere il tono, l'ambiente circostante e sa adattare le sue risposte in pochi secondi. Oltre a compiti come la creazione di quiz da guide di studio e la creazione di itinerari di viaggio di base, Alexa+ può rispondere a domande come "Qual è la migliore pizza nelle vicinanze?" Le risposte sono informate da ciò che è presente nella "memoria" di Alexa e dalle preferenze che Alexa ha annotato nel tempo. C'è anche una componente visiva nella nuova Alexa. Sui display intelligenti Echo Show di Amazon, Alexa+ alimenta gallerie fotografiche e altri feed di contenuti personalizzati. Un nuovo pannello "Per te" visualizza aggiornamenti tempestivi in ​​base agli interessi di un utente, oltre a widget come i controlli della casa intelligente.

Come prevedibile, Alexa+ si integra strettamente con l'ecosistema smart home più ampio di Amazon. Gli utenti possono pronunciare un comando per far sì che Alexa riproduca musica da Amazon Music su un dispositivo smart supportato connesso alla stessa rete Wi-Fi. Inoltre, possono anche permettere che un dispositivo Fire TV salti a una scena specifica di un film o di un programma TV. Amazon Alexa+ avrà un costo di 19,99 dollari al mese, ma sarà disponibile gratuitamente per tutti i membri Amazon Prime. Il lancio di Alexa+ inizierà negli Stati Uniti entro le prossime settimane, a partire dai dispositivi Echo Show 8, 10, 15 e 21.