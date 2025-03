Amazon lancia "Interest", funzionalità AI per consigli sui prodotti

Amazon ha appena annunciato una nuova funzionalità di intelligenza artificiale chiamata Interest (Interessi) per la sua piattaforma di e-commerce. Come suggerisce il nome, la funzionalità aiuterà gli utenti a trovare gli articoli di proprio interesse. Il punto di forza di Interest è che utilizza modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per comprendere il linguaggio naturale. Ad esempio, è possibile inserire un prompt come "Strumenti e gadget per la preparazione del caffè per gli amanti del caffè sotto i 100 dollari dai migliori brand". Il prompt viene quindi tradotto in query e attributi che i motori di ricerca possono elaborare e utilizzare per elaborare raccomandazioni sui prodotti.

Una volta inserito il prompt, Interests analizzerà lo store Amazon e invierà una notifica quando qualcosa che corrisponde al prompt diventa disponibile. La funzionalità invierà notifiche ogni volta che trova un'offerta che corrisponde agli interessi dell’utent o anche quando un articolo correlato al tuo interesse che hai visualizzato in precedenza è stato rifornito.

Amazon: funzionalità accessibile dalla scheda “Me”

La funzionalità sarà attiva sia sulle versioni Android che iOS dell'app Amazon Shopping. È possibile accedervi anche dal sito web di Amazon Shopping sugli smartphone. L’azienda statunitense sta attualmente distribuendo questa funzionalità a un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. Tuttavia, nei prossimi mesi potrebbe essere estesa nel Paese. Ad oggi, Amazon non ha rilasciato dichiarazioni su quando la funzionalità sarà resa disponibile al resto del mondo. Una volta disponibile sul dispositivo, tale funzionalità si troverà nella scheda "Me" nell'app. Interest non è l'unica funzionalità correlata all'intelligenza artificiale disponibile sull'app Amazon Shopping. La piattaforma ha già alcune fantastiche funzionalità di intelligenza artificiale generativa come Rufus, che funge da assistente per lo shopping, e AI Shopping Guides, che mostrano informazioni chiave su un prodotto che l'utente sta controllando.