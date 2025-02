Amazon lancia una bomba: SSD portatile da 1TB fino a 1050 MB/s a soli 66€

Hai deciso di togliere dal tuo computer diversi file per alleggerirlo e così poter continuare ad archiviare senza problemi? Allora hai sicuramente bisogno di uno storage di archiviazione portatile. Se vai immediatamente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l'SSD portatile da 1 TB ORICO a soli 66,14 euro, invece che 97,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Sembra incredibile ma ti assicuro che non ci sono errori, è tutto vero. Già il prezzo di partenza non era male per un SSD da 1 TB ma con questo doppio sconto, del 25% + 10%, è da prendere all'istante. Fai veloce però perché 'offerta è destinata a scadere tra breve.

SSD portatile da 1 TB super compatto e velocissimo

Le caratteristiche che rendono l'SSD portatile da 1 TB ORICO un ottimo dispositivo di archiviazione sono tante e sicuramente tra queste troviamo la sua compattezza. È piccolo e leggero e questo ti consente di portartelo con te in ogni posto tu vada per avere i file che desideri a portata di mano. Pisside anche un pratico anello per agganciarlo a un moschettone.

Con ben 1 TB di spazio disponibile poi stare tranquillo e archiviare tutto ciò che vuoi senza particolari problemi. Prima che la memoria interna finisca ce ne vuole. E poi è in grado di trasferire file in modo incredibilmente veloce. Ha infatti una velocità scrittura fino a 1050 MB/s e quindi puoi spostare anche file di grandi dimensioni in un attimo.

Se vuoi spendere poco e avere comunque un ottimo device in grado di tenere tanti dati questa è sicuramente l'offerta migliore di oggi. Quindi non tardare, vai subito su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 1 TB ORICO a soli 66,14 euro, invece che 97,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.