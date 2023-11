Amazon: la piattaforma di trascrizione AWS supporta adesso l’AI

AWS (Amazon Web Services) ha aggiunto nuove lingue al suo software Amazon Transcribe, offrendo trascrizione generativa basata sull'intelligenza artificiale per 100 idiomi diversi, ma anche nuove funzionalità AI per i clienti. Annunciato durante l'evento AWS re:Invent 2023 di Las Vegas, Amazon Transcribe ora può riconoscere svariate lingue parlate e avviare anche la trascrizione delle chiamate. Inoltre, i clienti AWS possono utilizzare Transcribe per aggiungere funzionalità di sintesi vocale alle proprie app sul cloud AWS. In un post sul proprio blog, Amazon ha affermato che Transcribe è stato addestrato su “milioni di ore di dati audio senza etichetta provenienti da oltre 100 lingue” e utilizza algoritmi auto-supervisionati per apprendere modelli di linguaggio umano in diverse lingue e accenti. AWS ha anche dichiarato di aver garantito che alcune lingue non prevalessero nei dati di addestramento per garantire che le lingue meno utilizzate potessero essere accurate quanto quelle parlate più frequentemente.

Amazon Trascribe: miglioramenti anche per Call Analytics

Alla fine dello scorso anno, Amazon Transcribe supportava “solo” 79 lingue. Secondo AWS, Amazon Transcribe ha una precisione compresa tra il 20% e il 50% in molte lingue. Permette inoltre di sfruttare la punteggiatura automatica, un vocabolario personalizzato, l’identificazione automatica della lingua e filtri del vocabolario personalizzati. Può riconoscere il parlato in formati audio e video, anche in ambienti rumorosi. Secondo AWS, i progressi di Amazon Transcribe si traducono anche in una maggiore precisione con la sua piattaforma Call Analytics, che i clienti del contact center utilizzano spesso. Amazon Transcribe Call Analytics, ora basato anche su modelli di intelligenza artificiale generativa, riassume le interazioni tra un agente e un cliente. AWS ha affermato che ciò riduce il lavoro successivo alla chiamata, come la creazione di report. In questo modo manager possono leggere rapidamente le informazioni senza dover leggere l'intera trascrizione.

AWS ha inoltre annunciato funzionalità aggiuntive per Amazon Personalized, il servizio di machine learning dell'azienda progettato per aiutare gli sviluppatori a creare suggerimenti personalizzati per i propri clienti. AWS ha infine aggiunto Content Generation, un’altra funzionalità che scriverà titoli o righe di oggetto delle e-mail per collegare tematicamente gli elenchi di suggerimenti.