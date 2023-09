Amazon integrerà l’intelligenza artificiale generativa su Fire TV

Nel corso dell’Amazon Fall Event 2023, l’azienda di Jeff Bezos ha colto l’occasione per presentare al mondo i suoi nuovi dispositivi smart. Tra questi vi sono Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, la nuova gamma di device Fire TV che adesso saranno dotati di intelligenza artificiale generativa per la ricerca vocale. In questo modo sarà possibile interagire più facilmente con Alexa e scoprire nuovi contenuti. Secondo Amazon, infatti, gli utenti potranno utilizzare un linguaggio più naturale e colloquiale con l’assistente virtuale e porre domande più sfumate su film e programmi TV. Alexa sarà in grado di trovare film, serie TV e programmi in base ad attori, registi, generi o titoli specifici, ma può anche suggerire contenuti nella sezione consigliati di Fire TV, a seconda di ciò che gli utenti desiderano guardare.

Amazon Fire TV: gli altri aggiornamenti in arrivo

L’intelligenza artificiale generativa su Fire TV non è l’unica novità annunciata. Amazon integrerà anche la sezione “Continua a guardare” anche i titoli non di piattaforme terze, come Disney+, Freevee, Hulu, MAX, MGM+, Peacock, STARZ e Tubi. Come rivelato dall’azienda nel suo blog, questa sezione e la nuova ricerca vocale migliorata, arriveranno negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

A livello hardware, Amazon ha presentato il nuovo Fire TV Stick 4K. Questo device supporta il WiFi 6 ed è dotato di chip quadcore da 1.7 GHz, che lo rende il 30% più veloce rispetto al predecessore, e sarà venduto al prezzo di 69,99 euro. Oltre alla risoluzione Ultra HD, lo stick supporta il Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, HLG e HDR10+. Infine, grazie ad Alexa Home Theater, gli utenti possono connettere in modalità wireless i dispositivi Echo, come casse aggiuntive. La versione Fire TV Stick Max 4K (prezzo 74,99 euro) supporta il WiFi 6E. È inoltre dotato di 16 GB di memoria e di un processore quad-core da 2,0 GHz e telecomando vocale Alexa Enhanced Edition. Infine, Amazon ha presentato anche una nuova soundbar Fire TV da 24 pollici (prezzo 119,99 dollari). Si tratta di un dispositivo a due canali che supporta DTS Virtual: X e Dolby Audio.

I nuovi Fire TV Stick 4K dotati di intelligenza artificiale sono già disponibili su Amazon Italia. La soundbar potrebbe invece essere commercializzata solo negli Stati Uniti.