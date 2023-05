Amazon impazzisice: stampante 3D Ender 3 S1 PRO ad un prezzo IRRAGIONEVOLE

La serie di stampanti 3D Ender di Creality è stata a lungo una delle preferite sia dagli appassionati che dai neofiti del settore, grazie ai telai aperti economici e alla facilità d'uso. L'ultima aggiunta alla linea Ender è la Ender-3 S1 Pro, un'impressionante stampante che supporta la stampa ad alta temperatura. Acquistala ora su Amazon a soli 466,65€.

La S1 Pro utilizza lo stesso design a telaio aperto delle stampanti Ender-3 V2 e della serie Prusa i3. Misura 24,6 per 19,2 per 17,9 pollici (HWD), per quiesto il telaio della stampante è leggermente più largo di quello della Ender-3 V2. Lo stesso vale per l'area di costruzione dell'S1 Pro, che misura circa 10,7 x 8,7 x 8,7 pollici. In termini di peso, parliamo di oltre 20 KG, sebbene sia più leggera della AnkerMake M5.

Creality ha optato per una piastra di costruzione in polieterimmide (PEI) in acciaio per le molle, che aderisce magneticamente alla base e consente sia un riscaldamento rapido che una buona adesione. La lastra è relativamente esente da manutenzione, e non richiede adesivi aggiuntivi come la colla ed è più facile da gestire rispetto ad una di vetro.

Come la Ender-3 V2, la base della stampante contiene l'alimentatore e supporta il carrello su cui la piattaforma di costruzione può muoversi dentro e fuori. La parte anteriore della stampante ha una porta USB-C e uno slot per schede SD. Oltre a questo, troverai un cassetto degli strumenti integrato, dove potrai riporre i tanti piccoli pezzi inclusi. Sul retro troverai anche un interruttore di alimentazione e un interruttore di tensione che può essere impostato su 115 o 230 volt, a seconda dell'alimentazione di cui necessiti.

Nonostante non sia posizionata come una stampante per principianti, la S1 Pro ha le caratteristiche di un modello di punta per i nuovi arrivati. Facile da installare e gestire, è un'impressionante dispositivo, che potrebbe dare filo da torcere a molte realtà più costose. Acquistala ora grazie allo sconto del 15% su Amazon che si aggiunge al COUPON che sottrae un ulteriore 10% dal prezzo. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

