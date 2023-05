Amazon impazzisce, Xiaomi Redmi Watch 3 ad un prezzo mai visto prima

Per gli appassionati di fitness che cercano l'accessorio definitivo, l'ultima offerta di Amazon potrebbe essere la risposta: il Xiaomi Redmi Watch 3. Questo smartwatch offre un compendio di funzionalità che lo rendono uno strumento essenziale per chiunque prenda sul serio il proprio benessere. Acquistalo ora su Amazon a soli 109,99€ invece di 129,99€.

La prima cosa che colpisce del Redmi Watch 3 è il suo bellissimo display AMOLED HD da 1.75". Questo display luminoso e nitido rende facile vedere tutti i tuoi dati di fitness, non importa quanta luce c'è.

Ma non è solo il display ad attirare. Il Redmi Watch 3 dispone di funzionalità di telefonate Bluetooth, permettendoti di rimanere connesso senza dover portare con te il tuo smartphone. E per garantire che rimanga al tuo polso durante le sessioni di allenamento più intense, lo smartwatch vanta una resistenza all'acqua di 5ATM.

Il monitoraggio della salute è dove il Redmi Watch 3 brilla veramente. Con il monitoraggio della SpO2 e della frequenza cardiaca, puoi tenere d'occhio il tuo stato di salute generale e le tue prestazioni durante l'allenamento. E non importa quale sia il tuo tipo di allenamento, perché questo dispositivo offre 121 modalità fitness diverse.

Con un'autonomia di 12 giorni, non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. Puoi indossarlo per giorni senza interruzione, monitorando continuamente la tua salute e il tuo fitness. Infine, il design elegante e nero del Redmi Watch 3 lo rende un accessorio di stile, perfetto per qualsiasi outfit.

In conclusione, lo Xiaomi Redmi Watch 3 non è solo uno smartwatch, ma è uno strumento che potenzia il tuo stile di vita attivo. Disponibile ora su Amazon, è il momento perfetto per fare l'upgrade del tuo regime di fitness. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.