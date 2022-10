Amazon, i migliori smartwatch per le Offerte esclusive Prime

Offerte esclusive Prime è iniziato oggi ma la giornata di sconti e offerte messe a disposizione in esclusiva per gli utenti Amazon Prime è ancora lunga e piena di sorprese (e c'è anche domani). Chi si iscrive allo speciale abbonamento, che abbatte i tempi ed i costi di spedizione sul negozio online, può avvalersi di questa speciale giornata di offerte che è possibile seguire con varie modalità. Tra le tante offerte, spiccano ovviamente quelle inerenti gli smartwatch. Ce ne sono così tante, che è difficile poterne selezionare solo una manciata. Comunque noi ci abbiamo provato stilando una nostra lista di preferiti per darvi come sempre qualche indicazione, uno spunto su ciò che potete acquistare sul noto sito di e-commerce approfittando delle importanti offerte di oggi.

I migliori smartwatch per le Offerte esclusive Prime

Qui in basso, in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, puoi trovare facilmente alcuni dei wearable che più ti possono interessare. Dallo sportivo all'elegante, dal più economico a quello leggermente più caro, ecco una selezione di modelli davvero niente male.

mebossco Smartwatch

Piccolo, compatto e valido sotto tutti i punti di vista, questo smartwatch con schermo da 1,69 pollici e quadrante modificabile include funzioni più pratiche, activity tracker ( contapassi, calorie, distanza), cardiofrequenzimetro da polso, 24 modalità sportive, monitoraggio del sonno, cronometro, previsioni del tempo, promemoria sedentari, controllo fotocamera, controllo musica, sveglia, trova telefono. Allo stesso tempo, ogni volta che ricevi messaggi da app dallo smartphone, sms, o informazioni, lo sport watch vibra leggermente. E' in offerta su Amazon con il 50% di sconto: risparmi 28 euro.

Smartwatch Blackview

Lo smartwatch di Blackview è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 29 euro, nella colorazione nera. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e prenderlo quindi col 45% di sconto risparmiando qualcosa come 25 euro. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

Samsung Galaxy Watch4 (40mm)

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 46% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 144€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Amazfit T-Rex

Robustezza e affidabilità sono particolarmente importanti per gli smartwatch per uso esterno. Amazfit T-Rex ha ottenuto 12 certificazioni di livello militare, che ne garantiscono la robustezza e la resistenza negli ambienti più difficili. La struttura di Amazfit T-Rex è robusta, solida con angoli definiti e dall'aspetto forte. Il design robusto, evidente nei dettagli del corpo e della struttura interna, racchiude un senso di robustezza e praticità, rendendolo forte dentro e fuori, e trasformandolo così in un partner affidabile. Compralo su Amazon a soli 79 euro con il 37% di sconto.

Amazfit Smartwatch GTR 2

L'ampio schermo AMOLED HD da 1,39 pollici con una densità di pixel di 326 ppi è chiaro e vibrante. Sono disponibili dozzine di diversi tipi di quadranti dell'orologio con modelli di visualizzazione costantemente attivi, in modo da poter mostrare l'ora anche quando le altre funzioni dell'orologio sono inattive e rendere il tuo Amazfit GTR 2 un capolavoro unico di cambiamento e creatività. L'Amazfit GTR 2 è equipaggiato con il BioTracker 2 sviluppato da Huami, con il quale è possibile effettuare un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Ora può essere tuo a soli 119 euro, con un risparmio netto del 29%.

Visto quante occasioni? Ma queste sono solo una minima parte di quello che vi aspetta tra oggi 11 e domani 12 ottobre in occasione di queste Offerte esclusive Prime. Pertanto, visitate e tenete sempre sotto controllo questa pagina per essere sempre aggiornati su tutte le promozioni presenti e future di questa nuova e importante iniziativa targata Amazon.

