AMAZON FUORI TUTTO: 5 gadget a meno di 20€ da non perdere!

In questo articolo andremo a raccogliere cinque offerte relative a cinque gadget curiosi e utili in offerta su Amazon rigorosamente a meno di 20€. Prodotti diversi per scopi diversi ma accomunati da un buon rapporto qualità prezzo e da uno sconto che fa crollare il loro prezzo!

Carrello Amazon: 5 gadget a meno di 20€

Il primo di questi gadget è un supporto telefono per auto. Grazie a questo accessorio è possibile attaccare il proprio smartphone onde evitare di doverlo prendere e controllare durante la guida, molto utile in caso di viaggi e necessità di consultare Google Maps. Il prodotto in questione viene proposto da Amazon al 27% di sconto per un prezzo davvero irrisorio: 10,98€.

Il secondo prodotto in questa lista è una sveglia digitale da comodino con illuminazione a led. Dotata di un ampio display a LED da 6,3 pollici, che lo rende facile da leggere e dal corpo ultrasottile. Si tratta di un'offerta che prevede uno sconto del 27% per un prezzo finale di 10,93€.

Passiamo, ora, ad un Power Bank da 10500 mAh. Bessline battery bank supporta 15 W USB-C veloce di ricarica. Misura solo 14,1*6,7*1,6 cm e pesa 220g, dispone di 3 uscite+2 ingressi per caricare 3 dispositivi contemporaneamente. Proposto all'8% di sconto al quale è possibile cumulare un ulteriore 10% tramite coupon per un prezzo finale di 11,51€.

Il quarto device di questa nostra lista è, addirittura, una cassa bluetooth che viene proposta ad un prezzo davvero stracciato. Si tratta di una cassa che supporta un telefono cellulare per collegare 2 altoparlanti contemporaneamente e con Bluetooth 5.0 offre una connessione più stabile e supporta un raggio di 10 metri. Lo sconto? 33% per un totale di 16,99€!

L'ultimo prodotto che andiamo a trattare in questa lista di gadget a meno di 20€ è un paio di cuffie bluetooth in ear con batteria che garantisce fino a 40 ore di durata. Anche in questo caso lo sconto è più che interessante e competitivo: 33% per un totale di 19,99!

Queste, dunque, erano le offerte con una serie di gadget in sconto a meno di 20€! Approfittatene e portatevi a casa uno di questi prodotti ad un prezzo stracciato!

