Amazon Fire TV subisce uno sconto del 38% su Amazon

Molto è cambiato nella selezione di Amazon Fire TV dal suo esordio nel 2014. Nel 2016, Amazon ha rilasciato una versione aggiornata della Fire TV Stick e quest'anno il telecomando ha un nuovo look. La procedura di configurazione del Fire TV Stick è stata abbastanza semplice.Amazon ha fornito un'estensione HDMI con la Fire TV Stick, nel caso in cui non fosse stata inserita nella porta HDMI del televisore. Acquistalo su Amazon a soli 24,99€ invece di 39,99€.

Dopo aver acceso la Fire Stick con il telecomando Alexa, basta seguire le istruzioni sullo schermo per collegarla al Wi-Fi e completare la configurazione iniziale. Dopo aver completato il processo di configurazione, potrai navigare nel menu del Fire TV. Rispetto ai modelli precedenti sono state aggiunte altre schede all'interfaccia principale di Fire TV. Una nuova caratteristica è il menu "Free", una pagina ricca di spettacoli e film totalmente gratuiti.

Anche l'opzione "Live" è una novità. Separando i servizi di streaming televisivo in diretta e le scelte di "sostituzione della TV via cavo" come YouTube TV dal materiale on-demand, questa scheda è stata un'aggiunta vantaggiosa. Dal menu principale è possibile accedere anche a "I tuoi video", "Film", "Programmi TV", "App" e "Impostazioni". La watchlist di Amazon e la libreria di film e serie TV acquistati sono accessibili dalla pagina I tuoi video e le sezioni Film e Spettacoli TV sono ricche di scelte di streaming da Amazon Prime Video.

Nell'app store di Amazon Fire TV si possono trovare diversi servizi di streaming popolari, tra cui Sling TV, Hulu, Disney+, Netflix e YouTubeTV. Naturalmente, Amazon Prime Video è già incluso nell'interfaccia del Fire TV, quindi non c'è bisogno di un'applicazione separata per accedervi. Siete fortunati anche se preferite applicazioni meno conosciute come Crackle, Pluto TV e Tubi. Anche le applicazioni per l'esercizio fisico e il meteo sono facilmente accessibili. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.