Amazon Fire TV Serie 4 4K UHD da 50 pollici a METÀ PREZZO

Goditi questa occasione incredibile che trovi solo su Amazon in questi ultimi giorni di Festa delle Offerte di Primavera e fai il colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la splendida Amazon Fire TV Serie 4 da 50 pollici a soli 299,99 euro, invece che 599,99 euro.

Sembra incredibile ma siamo di fronte a uno sconto del 50% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazon Fire TV Serie 4 da 50 pollici a prezzo shock

Con la splendida Amazon Fire TV Serie 4 potrai guardarti tutti contenuti che desideri in un'unica piattaforma semplice e intuitiva. Avrai la bellezza di 50 pollici con risoluzione 4K UHD in una cornice estremamente sottile per garantire un maggiore coinvolgimento. Inoltre i colori sono brillanti e le immagini sempre perfettamente nitide.

Potrai avvalerti di moltissime nuove Skill e funzionalità di Alexa per controllare ad esempio i tuoi dispositivi intelligenti di casa direttamente con la voce. Puoi usare uno degli ingressi HDMI, le due porte USB, il cavo Ethernet e l'ingresso per le cuffie. In dotazione ci sono due base d'appoggio e volendo la poi agganciare al muro con un attacco VESA. Incluso trovi anche il telecomando che ti permette di parlare con Alexa.

Fai alla svelta perché difficilmente una promozione del genere può durare a lungo. Goditi gli ultimi giorni della Festa delle Offerte di Primavera. Vai all'istante su Amazon e acquista la tua Amazon Fire TV Serie 4 da 50 pollici a soli 299,99 euro, invece che 599,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.