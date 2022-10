Amazon Fire TV Cube, esordio italiano per il top di gamma

C'è un piccolo cubetto che può fare la differenza per il tuo tempo passato davanti alla tv e da poche ore questo cubetto fa il suo esordio in Italia. Il suo nome è Amazon Fire TV Cube e da oggi può essere acquistato al prezzo di 159,99 euro. La nuova generazione altro non è se non l'evoluzione della specie rispetto alla generazione precedente, con una conferma importante: il top di gamma della serie è qui per rimanere.

Amazon Fire TV Cube, da oggi in Italia

Il suo ruolo non è sempre stato compreso in pieno all'interno della famiglia Fire TV, schiacciato in ciò dal successo delle chiavette Fire TV Stick. La nuova generazione del cubo di Amazon alza però ulteriormente l'asticella, dimostrando una volta di più come la sua natura sia quella di un dispositivo di fascia alta per l'utilizzo "smart" del televisore: ben più performante rispetto alla più potente delle Fire TV Stick, il Fire TV Cube ha la possibilità di esprimere al meglio le capacità del proprio processore octa-core da 2 GHz rendendo rapido l'accesso alle app, fluido lo scorrere dei menu ed immediata la reattività a qualsivoglia comando.

"Fire TV Cube è il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto Wi-Fi 6E con tecnologia tri-band all'avanguardia che offre velocità più elevate, latenza minore e maggiore capacità di banda per uno streaming del tutto fluido". Vi si aggiungano la possibilità di interagire tramite comando vocale (per accendere o spegnere la tv, per selezionare cosa vedere e molto altro) e la porta USB aggiuntiva per collegarvi una webcam e dare fondo alle videochiamate tramite Alexa Communication. E non solo: collegandovi un decoder Sky tramite la porta HDMI integrata, sarà possibile controllare anche quest'ultimo, prendendo realmente piena padronanza della tv qualunque cosa si stia guardando.

Grazie al Fire TV Cube qualsiasi tv può diventare smart ed a prescindere dal brand della propria televisore si potrà interagire vocalmente con i canali ed i contenuti per controllare in ogni momento cosa si guarda, come lo si guarda e quali app possano essere disponibili. Può fare quel che fanno le Fire TV Stick, insomma, ma meglio, in modo più affidabile e con una esperienza evidentemente più fluida. Nasce per essere un top di gamma e tale si conferma anche con questa nuova generazione. Per Amazon, del resto

