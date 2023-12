Amazon Fire TV Cube è il device per lo streaming DEFINITIVO: 25% di sconto e PREZZO SHOCK

Il nuovo Fire TV Cube ridefinisce l'esperienza di streaming, offrendo una potenza raddoppiata grazie al suo processore octa-core. Questo potente dispositivo consente un accesso estremamente rapido alle app, garantendo uno streaming più veloce che mai. Con il controllo a mani libere mediante Alexa, Fire TV Cube consente di gestire TV, soundbar e ricevitori compatibili con la tua voce, anche da distanze considerevoli.

Fire TV Cube rende il tuo intrattenimento ancora più versatile, permettendoti di passare agevolmente dallo streaming alla console di gioco, al decoder o alla webcam, creando un hub multimediale completo. Grazie alla tecnologia Wi-Fi di ultima generazione, Fire TV Cube offre uno streaming più fluido con supporto per Wi-Fi 6E, garantendo una connettività avanzata.

L'esperienza visiva è eccezionale, con risoluzione 4K e le tecnologie Dolby Vision e HDR, mentre l'audio prende vita con Dolby Atmos. Guarda i tuoi contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, oltre a godere di migliaia di brani musicali (potrebbe essere richiesto un abbonamento separato).

Fire TV Cube è progettato per tutelare la tua privacy, con un pulsante dedicato per disattivare elettronicamente i microfoni quando necessario. Con funzionalità integrate di Casa Intelligente, puoi gestire dispositivi compatibili direttamente dallo schermo. Si tratta, dunque, di un prodotto che non si limita solamente all'ecosistema della TV ma che si integra in un contesto smart home.

Oggi, su Amazon, il Fire TV Cube è in sconto del 25% e viene venduto al costo finale di 119,99€. Approfittane subito!